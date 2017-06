Oslo-tunnel stengt etter at deler av taket falt ned

Det ene løpet i Brynstunnelen i Oslo er stengt etter at murpuss falt ned fra taket. Tunnelen ble gjenåpnet for bare to måneder siden.

– Det er det ytre dekket i taket som har gitt slipp, cirka to ganger to meter. Dette er et dekke som skal dempe flammer dersom det skulle oppstå brann. Vi undersøker skadene. Foreløpig ser det fint ut i taket innover i tunnelen, sier prosjektleder Hilde Ulvik i Statens veivesen til VG.

Ved 01.30-tiden natt til fredag fikk en bil skader da den kjørte inn i betongbitene som hadde falt ned i veibanen. Det er det sørgående løpet – i retning knutepunktet Ryenkrysset – som er stengt.

Ved 6-tiden fredag, like før morgerushet i hovedstaden for alvor satte inn, var det etablert toveistrafikk i det andre tunnelløpet.

I en pressemelding oppfordrer Vegvesenet folk, som har mulighet til det, å reise kollektivt, sykle eller gå. For det kommer til å bli lange køer på E6/Ring 3.

Brynstunnelen åpnet for normaltrafikk i slutten av april, etter et oppgraderingsarbeid som hadde vart i 14 måneder.

Det er blant annet lagt nytt vann- og avløpssystem i tunnelen. Under arbeidet ble alt av teknisk utstyr, gulv, vegger og tak rensket og bygd opp igjen, ifølge Vegvesenet.

– Vi jobber med fullt for å rette opp skaden, og vi tror ikke at dette fører til en langvarig stenging av tunnelen. Vi ser ikke for oss en ukelang stengning, for å si det sånn, sier Ulvik.

– Så kanskje den er åpen igjen allerede over helgen?

– Vi krysser fingrene, svarer Ulvik.

Prosjektlederen sier at man foreløpig ikke vet hva som er årsaken til at betongen har falt ned fra taket.

– Vi trenger noen dager til å finne ut av hvorfor dette skjedde, sier Ulvik.

– Hva med de andre tunnelene hvor det er brukt samme type byggeteknikk?

– Det er bare i Brynstunnelen denne teknikken er brukt. Det er fordi den går over i en bro i den ene enden. I de andre tunnelene som er oppgradert, for eksempel Smestadtunnelen, er det brukt brannplater, ikke denne typen murpuss, sier Ulvik.