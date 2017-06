I Norge er det lavest risiko for å dø i trafikken

I Norge og Sveits er det lavest risiko i Europa for å miste livet på veien.

Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

– Sammen med Sveits har Norge den laveste risikoen for å dø i trafikken i Europa – med 26 drepte pr. millioner innbyggere. EU-snittet er på 51, som er dobbelt så høyt, heter det.

Les også: Personlige bilskilt: Nesten 10.000 søknader på fire døgn

Tallene er hentet inn og analysert av European Transport Safety Council (ETSC). Også i 2016 toppet Norge listene etter at 2015-tallene ble rangert.

– Når det gjelder trafikkdrepte fordelt på kjørte kilometer troner Norge alene på Europa-toppen, med tre drepte per milliarder kilometer, mot et snitt i Europa på 6,1, står det videre i pressemeldingen.

Likevel mistet 135 mennesker livet på norske veier i fjor.

Fikk du med deg? Folk vet ikke hvordan de finner godkjent bilverksted

Samme år omkom 25.670 mennesker på europeiske veier. Bare halvparten av landene i Europa hadde en nedgang i trafikkdrepte. Ifølge ETSC skjedde 40 prosent av alle dødsulykkene i fjor i forbindelse med arbeid.

Les hele rapporten her.

Lavere fart

– Hvorfor vi bedre enn andre europeisk land?

– Til tross for at noen kanskje synes vi har dårligere veier og vi har høye fjell, dype daler og fjorder, så er hastighetsnivået i Norge lavere. Det er tilpasset de veiene vi har og fart er den enkeltfaktoren som har aller størst betydning for antall ulykker og alvorlighetsgrad, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, til VG.

Les også: Skulle snu bussen. Det gikk dårlig.

Hun mener også at den norske føreropplæringen bidrar til å få ned antall ulykker.

– Det er stort fokus på risikoforståelse og det å klare å gjøre de riktige tingene i trafikken, ikke det å kunne skifte gir, men holde avstand og være oppmerksom, sier Ranes.

Husker du?: Hvem har vikeplikt her?

Hun peker også på at Norge har kommet langt i arbeidet med å lage møtefrie veier ved å bygge flere motorveier, midtrekkverk og rumlestriper midt i veibanen.

– Vi har lykkes ganske godt med å få ned antall møteulykker, sier Ranes og legger til at vi også er blitt flinke til å sikre barna våre.

– I fjor var det ingen drepte barn under 10 år i trafikken.

Husker du? Oslo blar opp for ladestasjoner i borettslag

Det var Sveits som fikk European Transport Safety Council utmerkelse for å bedre trafikksikkerhet, en utmerkelse Norge fikk i fjor. Sveits, som allerede lå veldig bra an på området, klarte å redusere antall dødsulykker med 15 prosent.