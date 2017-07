Høysesong for trafikkulykker: UP-sjefen ber folk ta det med ro

Ukjente veier med kø, varme biler og hastverk med å komme frem fører til flere uhell og ulykker på norske sommerveier.

Familien Engebretsen fra Drammen sitter ute og nyter is på Lierkroa i Lier. Om bare få dager skal familien dra på bilferie til Hardanger.

Ifølge Statens vegvesen er sommeren høysesong for alvorlige trafikkulykker, men så langt i juli har kun to personer mistet livet i trafikken. Likevel maner assisterende UP-sjef ferierende bilister om å ta det med ro i sommertrafikken.

– Jeg syns det er fint at folk prøver å holde seg i skinnet, men det skal ikke mye til. En person som kjører uansvarlig er nok, forteller familiefaren Peer Engebretsen.

Tidligere i år ble den ene datteren påkjørt da hun skulle krysse veien.

– Nå gikk det heldigvis bra, men det viser hvor lite som skal til, sier moren Marianne.

VÆR OPPMERKSOM: Selv om ulykkesstatistikken for sommermånedene i år er lav, peker Peer på at det ikke skal mer enn en person til før noe kan gå alvorlig galt. Foto: Trond Solberg , VG

– Ha fokus på det du driver med

Ukjente veier, varme biler, kø og hastverk med å komme frem, fører ifølge flere eksperter VG har snakket med til flere uhell og alvorlige ulykker på norske sommerveier.

NAF mener at flere av de mange ulykkene rett og slett skyldes uoppmerksomhet.

– Det viser seg gang på gang at uoppmerksomhet er grunnen til mange ulykker. Det handler om holdninger og at du må ta ansvaret om du setter deg bak rattet på en bil, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Jan Ivar Engebretsen, til VG.

På biltur i sommer? Dette bør du unngå: Bruk av mobiltelefon: Det er forbudt å sende tekstmeldinger, søke på nett og lese på telefonen mens du kjører. Bruk handsfree, eller aller best: Gi telefonen til en passasjer. Spise i bilen: Ta en pause, stans bilen og nyt maten i ro og mak. Da tar du ikke oppmerksomheten bort fra kjøringen, og unngår søl i kupeen. For høy temperatur i bilen: Temperatur og fuktighet påvirker bilførerens konsentrasjon og yteevne. Sjekk bilens aircondition før ferien. Trøtt bak rattet: Hvis man er sliten, blir man mindre oppmerksom. Det kan føre til farlige situasjoner. Få noen andre til å kjøre hvis du er sliten eller sov i 15 minutter. Tørste og sultne barn: Barn med lavt blodsukker kan fort ta mye oppmerksomhet fra føreren. Gi barna mat før avreise, og ta med rosiner eller nøtter til å ha i baksetet. Manglende bilbelte: Bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken. Det tar ikke mange sekunder å feste beltet. Løse gjenstander i bilen: Sørg for at alt fra nettbrett til kjæledyr er forsvarlig festet. Ved en kollisjon i 50 km/t får en gjenstand på tre kilo en vekt på hele 90 kilo. Kilde: Petter Berg, fagsjef for motor i Storebrand Forsikring

Han forteller videre at det er viktig å følge med på veien uansett om du kjører på kjente veier eller ikke.

– Med tanke på sikkerheten på veiene, har vi et sterkt ønske om at man har fullt fokus på det man driver med. Det skal ikke være forskjell på oppmerksomheten om du er på kjente veier eller ikke, for du vet aldri hva som kan dukke opp, sier Engebretsen.

Familien som snart skal på en lang bilferie, prøver å gjøre sitt for å hindre at noe galt skal skje.

– Jeg passer på at barna ikke skal ha iPader og andre løse gjenstander i baksete som kan fly fremover når mor bråbremser, forteller Marianne og holder rundt yngstedatteren.

Selv om det ikke har vært mange alvorlige ulykker i år, er det noe Peer tenker på.

– Jeg tenker at det kanskje kommer litt med varmen. Da koker det i toppene på folk og de blir utålmodige, sier Peer.

Ta deg god tid

Ole Rath, distriktsleder i Trygg Trafikk i Vest-Agder, anbefaler å ta seg god tid til å se på stedene man kjører gjennom, ta gode pauser da det trengs slik at ikke både barn og voksne blir lei av kjøreturen.

– Jeg tror en del av oss blir utålmodige, og det er dumt spesielt nå som vi har ferie. Prøv å tenke at bilturen er en del av ferien. Vi må ikke bare tenke at vi skal kose oss da vi kommer frem. Ferien bør begynne da du reiser hjemmefra, ikke når du kommer frem, sier Rath til VG.

Historisk få dødsulykker



I juni mistet 11 personer livet i trafikken, og i juli to (til og med 10. juli) noe som ifølge Statens vegvesen er historisk lavt.

– Det som er verdt å legge merke til er at per tiende juli, har kun to personer omkommet og i fjor på samme tid hadde elleve personer mistet livet i trafikken forteller avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet, Guro Ranes.

De siste årene har juli vært den måneden med flest dødsulykker. I fjor mistet 22 personer livet i trafikken, i 2015 mistet 15 personer livet.

Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet, Guro Ranes forklarer at det nødvendigvis ikke er flere trafikkulykker om sommeren, men at det er flere ulykker med alvorlig utfall.

UP-sjefen ber folk ta det med ro



Ranes forteller at det generelt sett er det møteulykker på hovedveiene og utforkjøringer på fylkesveiene om sommeren. I juni i år var det flest utforkjøringer som koster personer livet, og i disse tilfellene har for høy hastighet i forhold til fartsgrensen ofte vært en avgjørende faktor.

Assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen sier det er mange faktorer som spiller inn på hvorfor det er flere ulykker og uhell i trafikken om sommeren. Bare veier og lyse kvelder kan være en faktor som gjør at det tråkkes hardere på gasspedalen i sommermånedene, ifølge Larsen.

Til nå i år har de registrert over 3000 flere fartssaker enn på samme tid i fjor, og han forventer at antallet vil stige gjennom sommermånedene.

UP jobber for å forebygge alvorlige ulykker. Og den assisterende UP-sjefen har noen råd du kan følge om du skal ut på veien i sommer.

– Det er viktig å ta det med ro, følge trafikkreglene, kjøre etter forholdene og vise hensyn. Samspillet i trafikken er viktig, og det gjelder å være en god lagspiller.