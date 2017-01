Stang vrakes fra sikker stortingsplass

Tidligere ordfører Fabian Stang (61) vrakes fra sikker plass på Oslo Høyres stortingsvalgliste.

Det er klart etter at nominasjonskomiteen i Oslo Høyre holdt sitt siste møte mandag

Nominasjonskomiteens innstilling 1. Ine Marie Eriksen Søreide 2. Nikolai Astrup 3. Michael Tetzschner 4. Delt innstilling: Heidi Nordby Lunde Kristin Vinje (Dissens) 5. Mudassar Kapur 6. Delt innstilling: Stefan Heggelund Fabian Stang (Dissens) 7. Kristin Vinje 8. Fabian Stang 9. Mathilde Tybring-Gjedde 10. Astrid Nøklebye Heiberg 11. Camilla Strandskog 12. Mats Kirkebirkeland 13. Maria Göthner 14. Yassine Arakia 15. Afshan Rafiq 16. John Christian Elden 17. Gulsum Koc 18. James Stove Lorentzen 19. Alice Aarebrot 20. Børre Rognlien 21. Tina Alvær 22. Ola Kvisgaard 23. Anne Christine Kroepelien 24. Torbjørn Sølsnæs 25. Karen Skjånes

kveld.

Saken blir fortløpende oppdatert!

Komiteen har plassert den profilerte eksordføreren på 8. plass på listen. Høyre har i dag seks representanter fra Oslo på Stortinget.

– Jeg registrerer at nominasjonskomiteen har hatt et annet syn enn 1400 Høyre-medlemmer som har delatt i uravstemningen. Nå er det opp til medlemmene om de er enige i innstillingen fra komiteen, sier Fabian Stang til VG.

Stang varslet i et intervju med VG i september i fjor at han ønsket seg en sikker plass på Oslo Høyres stortingsliste ved valget til høsten. I urnominasjonen blant partiets medlemmer havnet han på en tredjeplass, men ble senere skjøvet ned på åttende plass av sitt eget lokallag. Også fem andre bydelsforeninger dumpet den populære eksordføreren fra sikker plass.

Stang åpner nå for å stille som kampkandidat på nominasjonsmøtet 13. februar.

– Hvis våre velgere og medlemmer ber meg om å stille opp, vil jeg vurdere det, sier Stang.

– Er du skuffet?

– Jeg har vært i dette gamet så lenge at jeg er ganske rolig. Det viktige nå er at vi vinner valget, og at Erna kan fortsette som statsminister. Hvem som står på Oslo-listen er underordnet.

– Dyktige kandidater



Nominasjonskomiteens leder, Eirik Lae Solberg, mener det er en stor styrke for Oslo Høyre å ha mange dyktige kandidater.

– At det er dissens i nominasjonskomiteen om fjerde og sjetteplassen er først og fremst et uttrykk for at vi har flere dyktige kandidater som kan representere Oslo Høyre på Stortinget på en god måte. Det er grunn til å merke seg at en samlet komité ønsker Nordby Lunde, Vinje, Heggelund og Stang blant de første åtte plassene, sier Lae Solberg.