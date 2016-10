Stang: For nasjonalt nikab-forbud

Oslo Høyre vil ikke nøye seg med å forby heldekkende ansiktsplagg i skolen: Forbudet bør gjelde på alle offentlige institusjoner, mener partiet.

Mens Frp-statsråd Sylvi Listhaug på vegne av regjeringen har sagt nei til et nasjonalt nikab-forbud i skolen, mener Fabian Stang, som er Listhaugs nye statssekretær, at det skal være et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i alle offentlige institusjoner.

Dette kom fram ved dagens programbehandling i Oslo Høyre hvor de behandlet et forslaget om å innføre nasjonalt forbud.

Uklare detaljer

Stefan Heggelund, leder i Oslo Høyres programkomité, bekrefter ovenfor VG at dette ble vedtatt mot programkomiteens anbefaling. Forslaget kom fra ett av Oslo Høyres bydelspartier.

– Uklarhet om hvordan dette skal fungere i praksis og hva som kan defineres som offentlige institusjoner er noe av grunnen til at programkomiteen ikke anbefalte forslaget, skriver han i en SMS til VG.

LEDER: Stefan Heggelund, leder i Oslo Høyres programkomité mener forslaget mangler detaljer om hvordan det skal fungere i praksis.

Videre skriver han:

– Dette er et klart signal til den sentrale programkomiteen om hva Oslo Høyre mener om ansiktsdekkende plagg, og dets konsekvenser for integrering, og de må ta dette med i betraktningen når de skal lage andreutkast til programmet.

Stang var en av dem som stemte for forbudet.

– Dette betyr at vi vil be Høyre vurdere spørsmålet på landsmøtet, hvis det skulle bli flertall for det. Videre får man se på hvordan dette vil fungere i praksis, sier Stang til VG.

– Hva menes med offentlige institusjoner?

– Skoler, domstoler og ellers der hvor vi har behov for kommunikasjon med andre. Detaljene er ikke helt klare på det punktet, sier Stang.

Ikke bekymret for Høyre-klinsj

Han mener at man bør kunne se hverandre i ansiktet når man er ute på ulike arenaer.

– Ansiktsuttrykket er en viktig kommunikasjons-faktor. Når det er sagt ser jeg på dette som et minimalt problem i Norge. Likevel synes jeg at vi bør ha klare regler når det kommer til plagg som dekker ansiktet.

– Du har tidligere uttalt at du i din nye rolle som statssekretær vil dempe den harde debatten om innvandrere. Hvordan tror du dette påvirker integreringen?

– Problemet er så lite at jeg ikke tror det spiller så stor rolle. Jeg vil fremdeles dempe den formen vi har debattert innvandringsspørsmål i. Jeg ser en stygg ordbruk i debatter, kommentarfelt og ellers i sosiale medier. Men jeg synes også at man må kunne diskutere det på en saklig måte.

Stang er ikke bekymret for å komme i klinsj med nåværende regjering i lys av det vedtatte forslaget. Høyre har tidligere ment at nikab-forbud skal holdes på lokalt nivå. Imidlertid åpnet nylig Erna Solberg for et nasjonalt forbud.

– Vi snakker om to forskjellige perioder. Dette er snakk om et forslag som vil være relevant for Stortingsvalget 2017-2021. Det er ikke sånn at landsmøte nå har noe med hva regjeringen mener. Det vi stemte over nå er vårt forslag til Høyres program for neste periode. Da er det lov å mene noe. Det er i diktaturer at man ikke kan stemme mot regjeringen, sier en lattermild Stang til VG.

Høyre: Forslaget bør utredes

Ingjerd Schou, Høyres innvandringspolitiske talsperson, sier at et nasjonalt forbud i skolesammenheng kan være aktuelt, etter at hun har fått med seg partiets stortingsgruppe på dette.

FORVIRRET: Høyres innvandringspolitiske talsperson synes forslaget fra Oslo Høyre bør bedres, og mener det står mange ubesvarte spørsmål. Selv om hun også mener at ansiktsdekkende plagg ikke har noe i Norge å gjøre.

– Høyre åpner for forbud om heldekkende plagg i skolesammenheng. Det gjelder Nikab og burka. Men ikke hijab. Høyres intensjon er å forby heldekkende plagg i skolen.

– Derfor er det nå flertall i Stortinget for at de ulike departementene utarbeider og klargjør de ubesvarte spørsmålene og forholdene omkring vedtaket. Det er for eksempel ikke alle undervisningssituasjoner som skjer innenfor fire vegger i et skolebygg.

Schou forteller at Høyre ikke har tatt stilling til hvor de står med tanke på Oslo Høyres vedtak om nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i alle offentlige insitusjoner.

– Ja, hva er de offentlige institusjonene? Det dukker opp en rekke nye spørsmål med en slik formulering. Jeg mener jo også at det er ugreit med en bussjåfør i burka. Men forslaget trenger en bedre utredning, og jeg tror de må ha en nøyere gjennomgang enn å tvert si nei.

Hun mener likevel, som Stang, at plagg som nikab ikke fungerer i det norske samfunn.

– Vi må se hverandre for å bygge tillit. Det har med norske verdier å gjøre. Ønsker man ikke det, tror ikke jeg at dette er det rette stedet å være. Kvaliteten i det norske samfunn bygger på åpenhet og tillit.