Sjekk om din kommune blir en «gamliskommune»

Eldrebølgen slår ujevnt inn over landet, og treffer hardest i utkantstrøk. Noen steder vil være tredje innbygger være 70+ om 24 år.

– Generelt blir befolkningen eldre og eldre, men det er store regionale forskjeller. I Oslo forventer vi at bare 12 prosent av befolkningen vil være 70 år eller mer i år 2040, mens det kan bli flere enn 30 prosent eldre i enkelte utkantkommuner, sier forsker Stefan Leknes i SSB.

Loppa, Beiarn, Vanylven, Engerdal og Bindal er alle kommuner der eldrebølgen treffer hardt. Dersom SSBs beregninger slår til, vil alle kommunene ha en befolkning der mer enn 30 prosent er 70 år eller eldre innen 2040.

SSBs beregninger viser også en klar sammenheng mellom fraflytting og aldring. Kommunene med størst forventet aldring er de samme som har størst forventet nedgang i folketallet.

Ifølge forsker Stefan Leknes i SSB er det tre hovedforklaringen på flyttestrømmen til urbane strøk:

– Unge voksne flytter til byen for å studere, få jobb og for å oppnå høyere inntekt. I tillegg opplever mange den urbane livsstilen som attraktiv, med yrende kulturliv, gode shoppingmuligheter, restauranter og barer. Det tredje momentet går ut på at mange allerede har venner og familie som har flyttet til byen, sier han.

De unge som flytter til sentrale strøk, føder også sine barn i sentrale strøk, noe som bidrar til at gjennomsnittsalderen går ytterligere ned.

Når de unge flytter ut, blir de gamle boende der de alltid har bodd. Og de gamle forventes å leve stadig lengre. Dermed blir enkelte utkantkommuner rene «gamliskommuner».