Fagblad: Norske toppledere tjener en gjennomsnittlig årslønn på 23 dager

Hittil i år har en norsk toppleder tjent like mye som en vanlig ansatt i Norge tjener i løpet av et helt år, ifølge FriFagbevegelse. – Bekymringsfullt, men vanskelig å gjøre noe med, sier professor.

Mens den norske gjennomsnittslønnen ligger på 519.600 kroner i året, tjener topplederne i de største selskapene i Norge 5,8 millioner kroner i snitt – altså 11 ganger så mye som en vanlig ansatt.

Det viser en utregning som FriFagbevegelse har gjennomført av årsregnskapene til de 100 største selskapene i Norge.

«Dette betyr at denne dagen – 2. februar – har den gjennomsnittlige topplederen i Norges 100 største selskaper tjent en anstendig årsinntekt», skriver magasinet.

19 millioner kroner i lønn



Den som får mest i lønn blant lederne i de 100 største selskapene i Norge, er ifølge nettstedet administrerende direktør i undervannsentreprenøren Subsea 7, Jean Cahuzav. Lederen med fransk statsborgerskap har en årslønn på 19 millioner kroner.

I regnestykket kommer det også frem at ledernes dagslønn er på over 22.368 kroner i snitt. Da har magasinet inkludert fast årslønn, bonus og frynsegoder.

Kjell Gunnar Salvanes, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH) mener at lønnsforskjellene kan ha en demotiverende effekt på de ansatte:

– De ansatte kan oppfatte det som urettferdig at lederen får høy lønn, og det gjelder spesielt i bedrifter som ikke går så veldig bra. En ser ofte at lederlønnene øker selv om selskapet går dårlig. I slike tilfeller kan konsekvensen være at de ansatte blir mindre motiverte til å gjøre jobben sin, sier han.

Rike blir rikere

Tall fra SSB viser at de som tjener mest har i løpet av de ti siste årene fått en lønnsøkning på 46 prosent, mens de som tjener minst har fått en lønnsøkning på 24 prosent. Det vil si at inntektene til de med høyest lønn har økt nesten dobbelt så mye som de som tjener minst, skriver Fagbladet.

Salvanes påpeker at de økte forskjellene blant annet kan forklares med internasjonalisering og knapphet på gode ledere.

– Med økt globalisering har det oppstått konkurranse for gode ledere internasjonalt. Flere konkurrerer om de gode lederne med den riktige kompetansen. Høye lønninger er en måte å rekruttere og å få de til å bli i bedriften:

– Men det trenger ikke nødvendigvis å bety at lederne er mer produktive og at de bidrar mer til bedriften enn det ledere gjorde før, forklarer professoren.

Han mener imidlertid det er vanskelig å sette en stopper for utviklingen med økte lønnsforskjeller:

– Det igjen har med de store strukturelle endringene som har skjedd over de siste femti årene – det er vanskelig å stoppe globaliseringen og teknologisk endring, avslutter han.