Drapsetterlyste «Scarface» kobles til sprit-taxier i Oslo

Da politiet aksjonerte mot sprit-taxiene i Oslo, fant de en drapsetterlyst polakk med kallenavnet «Scarface».

31-åringen ble pågrepet av politiet i Oslo 7. september i år. Med en grillgaffel i hånden forsøkte han å flykte gjennom en hekk, men han ble resolutt stanset av tjenestemennene.

Mannen regnes som gudfaren i et kriminelt miljø i den polske byen Szczecin. Da han ble pågrepet i Oslo var han etterlyst for drap på en dørvakt ved en ulovlig spillehall i februar i år. Dørvakten, som var tidligere bokser, døde av skadene etter å ha blitt hugd i hodet med machete.

Nå sitter 31-åringen i norsk fengsel i påvente av utlevering til Polen. Siden pågripelsen har han også sonet ferdig en dom 18 dager for spritsmugling som han fikk i 2010.

– Vi vet at polske myndigheter var i ekstase da han ble pågrepet. Han anses som sentral i det multikriminelle miljøet i Polen, og det var fint å få tatt ham ut, sier Bjørn Pedersen, leder for ordensavsnittet ved Majorstuen politistasjon, til NTB.

– Tunge kriminelle miljøer



Majorstuen politistasjon har den siste tiden hatt fokus på ulovlig salg av alkohol til mindreårige fra såkalte sprit-taxier. De mener «Scarface» hadde en sentral rolle i nettverket som står bak sprit-taxiene frem til han ble pågrepet.

– Ungdommene må forstå at når de kjøper en enslig flaske sprit, så går pengene til tunge kriminelle miljøer. Vi er ikke glad for at ungdommer har kontakt med dette miljøet, sier politioverbetjent Anne Merete Ansok, som leder forebyggende avsnitt på Majorstua politistasjon.

Ifølge Ansok får de jevnlige tilbakemeldinger fra legevakten om at mindreårige kommer inn med skyhøye promille. De kriminelle sprittaxiene bryr seg ikke om alderen til kjøperen. De benytter ikke faste utsalgssteder, men kommuniserer med ungdommene via koder på sosiale medier.

– Ungdommene forstår ikke hvor sterk alkoholen er. De drikker for mye og for fort, sier Ansok til VG.

SPORET OPP LAGER: Etter å ha stoppet denne bilen med smuglervarer, fant politiet et større lager med ulovlig alkohol. Foto: Politiet

Fant spritlager

Tirsdag i forrige uke stanset politiet en bil på Ris i Oslo, hvor det ble avdekket smuglervarer. Nærmere undersøkelser førte politiet til et hus hvor de fant ca. 4.000 liter øl, 400 liter sprit og rundt 43.000 sigaretter. Rundt og i huset befant det seg 25 personer, men bilføreren hevdet senere at lageret var hans.

– Med pågripelsen av gudfaren har vi tatt ut flere salgsledd. Men vi vet at dette er omfattende og på linje med narkotika. Det er ustoppelig og markedet nærmest utømmelig, sier Pedersen og understreker hvor farlig slik sprit kan være:

– Det er et marked for dette, men det er tragisk at man tar risikoen og kjøper galskapen. Vi vet ikke om det man kjøper er livsfarlig metanol, sier Pedersen til NTB.

Oslo tingrett avgjorde tirsdag at 31-åringen, med kallenavnet «Scarface», kan utleveres til Polen, men saken er anket til lagmannsretten.

– Han erkjenner ikke straffskyld for drapssiktelsen i Polen og samtykker derfor ikke til utlevering. Han var ikke kjent med politiets påstand om at han er sentral i spritmiljøet, og erkjenner verken sprit- eller narkotikasmugling til Norge, sier 30-åringens forsvarer, advokat Darija Jamina, til NTB.