Sametingspresidentens nyttårstale på norsk: – Et svik mot samisk språk

Den samiske nyttårstalen ble for første gang holdt på norsk. Samisklærer Britt Julianne Skum (49) ble så opprørt at hun mistet lysten til å gå på jobb.

Da sametingspresident Vibeke Larsen (Ap) på første nyttårsdag holdt den tradisjonelle nyttårstalen på riksdekkende fjernsyn, foregikk det på norsk og ikke på et av de samiske språkene.

Samisklærer Brita Julianne Skum fra Alta hadde satt seg til rette for å følge nyttårstalen 1. januar. Men måtte gi opp.

KRITIKER: Brita Julianne Skum (49) er samisklærer i Alta kommune. Foto: , Norske samers riksforbund

– Da jeg fikk høre at talen ble fremført på norsk, så klarte jeg ikke mer. Jeg måtte gå vekk, beskriver Skum overfor VG.

Mandag hadde hun egentlig ikke lyst til å gå på jobb - som samisklærer i Alta kommune. Hun var fullstendig demotivert at presidentens nyttårstale.

Årets viktigste tale



Skum, som er oppvokst i Kautokeino med nord-samisk som morsmål, mener det er selvsagt at en sametingspresident fremfører årets viktigste tale på samisk.

– Det er viktig for å ivareta vår egen kultur og vår språklige arv, sier Brita Julianne Skum til VG.

– Sametingspresidenten er en norsktalende same. Er det ikke da greit at hun taler på norsk?

– Hun har vært medlem av Sametinget i mange år. Da må man kunne forvente av en representant at vedkommende lærer seg samisk, eller i det minste leser opp hele- eller deler av talen på samisk, svarer Skum.

Ikke «ute etter» presidenten



Hun understreker at hun ikke er «ute etter» sametingspresidenten. Men at hun reagerer på et prinsipielt grunnlag. Skum spør seg hvorfor hun og andre samisk-lærere skal gi opplæring i samisk dersom ikke en symbolsk viktig nyttårstale holdes på samisk.

– Mitt håp er at den neste nyttårstalen blir holdt på samisk, for den siste talen var et svik mot den samiske kulturen og det samiske språket, sier samisk-læreren.

Sametingspresident Vibeke Larsen mener Skum og andre kritikere av hennes norskspråklige nyttårstale, er lite inkluderende.

– Jeg skjønner at dette er et sårt tema. Men vi har også et ansvar for å inkludere hverandre - innbefattet oss som er norsktalende samer. Jeg er også en del av det samiske fellesskapet. Jeg er tydeligvis god nok til å være president for Sametinget, da blir det litt ekskluderende dersom jeg ikke kan holde nyttårstalen på norsk, sier Larsen til VG.

Som følge av den harde fornorskningspolitikken som i lang tid ble ført av norske myndigheter, er det mange samer som ikke snakker samisk. Ifølge Samisk språkundersøkelse fra 2012, svarer to av fem nordsamer at de kan språket sitt veldig godt, mens én av fem sørsamer svarer det samme.

Advarer mot å ekskludere



Siden Sametinget ble opprettet i 1989, er alle nyttårstaler inntil i år holdt på samisk.

– Er det ikke vesentlig at for samisk kultur og språk at denne talen fortsatt holdes på samisk?

– Jeg er enig i at samisk språk er viktig for kulturen vår. Men ikke på den måten at det skal ekskludere norsktalende samer.

– Burde du ha lært deg samisk godt nok til å kunne lese talen eller deler av talen på samisk?

– Jeg forstår samisk, men føler meg ikke trygg nok til å bruke det selv. Å tilegne seg et språk er ikke så lettvint som enkelte vil ha det til, svarer sametingspresidenten som ikke utelukker at deler av talen kan bli holdt på samisk dersom hun blir gjenvalgt etter sametingsvalget til høsten.