Nokon må gripe inn mot Sør Aust

Kommentar Du har kanskje allereie oppdaga det, at politikarane er i ferd med å skaffe oss eit betydeleg reform- og namneproblem.

Det går knapt ein dag utan at eg undrar meg: Kven er ein? Kvar høyrer ein heime? Kvar kjem ein frå? Kvar skal ein leggast inn dersom ein blir psykisk eller fysisk sjuk nok til å trenge helsehjelp på sjukehus?

Helse Sør Øst? Ja, visst. Det er der ein høyrer heime. Saman med andre innbyggjarar i Buskerud, Vest-Agder, Aust-Agder (snart Agder), Telemark, Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland – høyrer ein til i Helse Sør Øst Regionale Helseforetak. Hovudkontoret ligg naturleg nok på Hamar.

Men vent no litt - sjølv om ein bur i Buskerud – er det berre høgst mellombels. No skal vi slåast saman med østfoldingar og akershusfolk i den nye regionen som ser ut til å få namnet Viken.

Ja, vel. Så blir ein vikensar, vikenbygding eller noko liknande med tid og stunder medan ein framleis undrar seg litt om kommunen som ein bur i ligg lagleg til for tvangssamanslåing med Drammen/Nedre Eiker/Svelvik eller Asker/Røyken/Hurum.

Ja, ein bur i Lier kommune. Heilt på grensa mellom Buskerud og Akershus – som altså smeltar saman i Viken. Men kor lenge det blir slik, veit ingen.

Kva om Lier blir ein bydel i Drammen eller ein utkant i Asker og ein brått må kalle seg askerbøring eller drammensar før ein veit ordet av det?

Reformar er populære for tida. Politikarane har sett i verk både helsereforma, kommunereforma, regionreforma og nærpolitireforma. Gjerne med geografiske grenser som går over stokk og stein – og kryssar einannan langt over hovudet på dei som skal reformerast.

Nærpolitireforma fører som mange veit med seg langt færre lensmannskontor i nærmiljøa – til føremon for politibilar som oftare skal rulle rundt både i sentrale strok og i hutaheiti.

No skal ein bli ein del av Sør-Øst politidistrikt – med hovudsete i Tønsberg – som for all del ikkje må forvekslast med Øst politidistrikt med hovudsete i Ski.

Du lurer kanskje på kvifor ikkje Hamar er vald som hovudsete for Sør-Øst politiditrikt – som for Sør Øst helseregion? Svaret er enkelt: Hamar ligg ikkje i Sør-Øst politidistrikt, men er hovudsete for Innlandet politidistrikt.

Opphaveleg er ein sogning med sterk identitet frå Sogn og Fjordane fylke, som mange veit består av Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. No står også dette for fall, då det gamle heimfylket skal smeltast saumlaust i hop med Hordaland i 2020 under det noko kjønnslause og halvtamme namnet Vestlandet.

Sjølvsagt vil vestlendingar både i Rogaland og Møre og Romsdal kjenne på at sogningar og bergensarar stel ein del av identiteten deira. Samstundes med at dei sistnemnde kanskje blir stadig meir forvirra om kva dei skal kalle seg.

Ta ein kar som kjem frå Leikanger i Sogn. Han blir snart samanslegen med tvang med sogndøler frå Sogndal innanfor Fatlaberget. Fylkeskommunen hans (med hovedsete i Leikanger) blir samanslått med Hordaland og kalla Vestlandet, sjølv om Språkrådet har foreslått namnet Gula fylke – etter det gamle Gulatinget.

Helsestellet hans blir styrt frå Stavanger og Helse Vest HR – medan nærsjukehuset hans i sognebygda Lærdal ligg under Helse Førde HF. Det gamle lensmannskontoret er nedlagt og sammenslått med Sogndal.

Trøysta er at han framleis kjem til å kalle seg systrending (!) trass i alle meir eller mindre kloke reformar, samanslåingar og namneendringar han er blitt ein del av.

For ordens skuld: Systrond er eit tradisjonelt namn på bygdene Hermansverk og Leikanger i Leikanger kommune, som no altså blir samanslått med Sogndal og Balestrand kommunar.

For eigen del er ein kanskje ein av fleire som undrar seg: Kvifor kan ikkje nokon samordne alle reformane, samanslåingane og regionane?

Det er freistande å skrike ut som visesongaren frå Hallingdal i Buskerud (snart Viken), Stein Torleif Bjella:

Nokon må gripe inn!