Ekspert: – Dette er verdens enkleste språk

En isolert folkegruppe i Amazonas-jungelen klarer seg uten ord for både farger, tall og mamma. Men det enkleste språket i verden blir snakket av langt flere, ifølge språkprofessor Rolf Theil.

– Jeg er vel en av dem som koser meg med grammatikk på sengen – mye heller enn en kriminalroman, sier Rolf Theil (70).

Etter å ha jobbet med språk i 41 år på Universitetet i Oslo, gikk han av med pensjon ved nyttår. Men språkinteressen lever i beste velgående. På hjemmekontoret på Jevnaker deler han sine beste tips – og utrolige fakta.

Verdens rareste språk

Da Theil kåret pirahã til verdens rareste språk i en video på Forskning.no, nådde nyheten helt til Brasil. Pirahã blir snakket av rundt 400 mennesker dypt inne i regnskogen.

Språket er minimalistisk på flere områder: Det har bare tre vokaler, og seks til åtte konsonanter. I tillegg er det ikke noe skille mellom entall og flertall, forteller Theil.

Verdens enkleste språk

Mange vil kanskje bli overrasket over hva forskeren anser som verdens enkleste språk. Å lære seg skriften er imidlertid en «stor ekstrabelastning», vedgår Theil.

Men for nordmenn finnes det ett europeisk språk som er ekstra lett å lære, hvis man ser bort fra svensk og dansk.

Les også: Obama om nordiske språk: – Høres ut som «Game of Thrones»

Verdens rareste språklyder

I det sørlige Afrika finner vi flere språk som kan høres svært eksotiske ut for oss nordmenn. Men de spesielle lydene blir også brukt på norsk, bare i andre sammenhenger.

Les også: Lær deg et nytt språk - få en bedre hjerne

Tips for å lære seg et nytt språk



Rolf Theil vil ikke tallfeste hvor mange språk han snakker, men den teoretiske kunnskapen dekker flere titalls språk. Professoren i allmenn og afrikansk lingvistikk har lært seg både indianerspråk, samisk og nærmere 2000 kinesiske tegn.

Det finnes ingen snarveier for å lære seg et språk godt, mener Theil. Likevel har han funnet noen lure triks for å komme fort i gang et nytt språk. Deretter gjelder det å snakke, lese og skrive det så mye som mulig.

Hvor vanskelig er norsk?

Theil mener grønlandsk er ett av de aller vanskeligste språkene i verden. Men selv det er det mulig å lære seg, mener forskeren.

– Små unger kan lære å snakke hvilket som helst språk på kloden. Språkene har en slik struktur at de lar seg lære av mennesker, så ingen er håpløst vanskelige i og for seg. Men de varierer absolutt i vanskelighetsgrad.

Hvor ligger da norsk på skalaen?