Thomas (16) skal pusle sammen 33.600 brikker

Det vil kreve tid og tålmodighet når puslespill-entusiast Thomas Eike (16) skal pusle sammen 33.600 brikker til et enormt puslespill.

16-åringen har puslet i mange år, og avanserte I tidlig alder til mer avanserte puslespill med både 500 og 600 brikker.

Sommerferien 2015 puslet Thomas Eike fra Egersund et puslespill på 9000 brikker, mens han i år puslet et Star-Wars-puslespill med 5000 brikker.

Til uken går han i gang med sitt hittil største puslespill – som også er blant verdens største tilgjengelig for salg på 33.600 brikker.

Puslespillet, som ifølge Eike er et av verdens største puslespill til salgs akkurat nå, har motivet «Wildlife» og er 570x157 centimeter stort. Ferdig puslet vil puslespillet ta over ni kvadratmeter gulvplass.

Puslespillet var lenge verdens største puslespill for kommersielt salg, men i september i år ble det lansert et enda større puslespill på 40.320 brikker, ifølge Guinness World Records.

– Det kom i posten nå på torsdag, så jeg har ikke begynt ennå. Planen er å starte på mandag, sier Eike til VG.

LANGSOM HOBBY: Thomas Eike (16) anslår å bruke mellom fire og seks måneder på puslespillet «Wildlife». Foto: PRIVAT

Krever tålmodighet



Han anslår at han vil bruke mellom fire og seks måneder på det enorme puslespillet.

– Det får ikke plass på gulvet, men det er delt inn i ti poser, så det går nok bra. Jeg kommer til å pusle en og en del, og så sette det sammen underveis, sier han.

Til Dalane Tidende forteller Eike at han ikke stresser med å pusle ferdig raskt.

– Tålmodighet må du ha en del av, og så må du bare være sta, sier han.

Han pusler ofte med musikk på øret, og cola og noe godt å spise i nærheten.

Nå gleder han seg til å gå i gang med pusleprosjektet:

– Jeg har ennå aldri gitt opp et pusleprosjekt, og det har jeg heller ikke tenkt til med dette, sier Eike om puslespillet på 33.600 brikker.

Vil donere bort verket



Når jungelmotivet er ferdig puslet får Thomas og familien en plassutfordring:

– Vi har ikke plass til å ha det på veggen hjemme. Dessuten er det en jobb i seg selv og få det montert og hengt opp. Vi lurer derfor på om det kan være en bedrift eller en institusjon i Egersund som Thomas kan donere puslespillet til. I så fall er det bare å ta kontakt, sier moren Eli Persson til Dalane Tidende.

Til VG sier Thomas at han at han helst ser at det går til et sted som trenger litt farge:

– Det hadde vært fint om det kunne havne på et sted hvor det trengs. For eksempel på sykehuset eller lignende, sier han.

NB: Verdens største puslespill besto av 551.232 brikker, og ble puslet sammen av 1600 studenter ved University of Economics i Ho Chi Minh City i Vietnam i 2011, ifølge Guinness World Records. Puslespill av denne størrelsen er ikke tilgjengelig for salg i vanlige butikker.

