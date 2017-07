Mellom 50 og 60 personer syke etter sykkelritt - har trolig fått i seg sauemøkk

Per Stubban og opp mot 60 andre som deltok på sykkelrittet Trans-Østerdalen for halvannen uke siden, ble syke med feber, magesmerter og diaré.

– Det har vært ganske tøft. Det har vært umulig å spise noe, og jeg har hatt magesmerter og diaré. Det gikk så langt at jeg måtte være på sykehus noen timer for å få intravenøs væske, sier Per Stubban til VG.

Han var blant deltakerne som ble syke etter å ha syklet det tre dager lange rittet som gikk av stabelen fra den 23 til den 25 juni.

Det var NRK som omtalte saken først.

Tarminfeksjonen Campylobacter Campylobacter er en bakterie som kan gi diarésykdom



Mennesker kan bli smittet gjennom forurenset mat eller vann eller av smittede dyr eller fugler

Campylobacter er vanlig i tarmen hos husdyr, ville fugler og ville dyr, men det er bare mennesker som blir syke. Dyr og fugler skiller ut bakterien i avføringen

Symptomer kan være moderat feber og allmennsymptomer, diaré, ofte med blod og slim, magesmerter, ca 20 prosent vil ha symptomer i over én uke Kilde: Helsenorge.no

Syke av sauemøkk

Da han skrev et innlegg på sykkelrittets Facebook-side for noen dager siden, var responsen fra andre med samme symptomer stor.

– Det er fryktelig mange som har blitt syke med ulike alvorlighetsgrader. De aller fleste hadde fått diaré og magesmerter, sier Stubban.

Ifølge arrangøren dreier det seg om en bakterieinfeksjon av typen campylobacter, og syklistene har trolig blitt syke som følge av blant annet sauemøkk og lort som har sprutet over sykkel, drikkeflaske, i ansikt og ellers på kroppen på grunn av regnvær.

– Ifølge de tilbakemeldingene vi har fått, enten via epost eller på Facebook, dreier det seg om mellom 50 og 60 personer, sier rittleder Per Inge Sagmoen til VG.

Han er lei seg for at mange har blitt syke.

– Men det er ikke noe vi styrer over. De som har meldt tilbake er jo positive i den forstand at de ikke skylder på arrangøren. Men det kom som et sjokk at folk ble syke, sier rittlederen.

– Veldig trist

Selv har Per Stubban hørt om lignende historier før, men ikke trodd at han selv skulle bli rammet.

– Det er veldig trist at det skjer, i hvert fall for oss som er berørt. Det er absolutt noe jeg ikke vil ha tilbake, sier Stubban.