Tobias Strømdahl (11) ble verdensmester i Pokémon

I helgen gikk verdensmesterskapet i Pokémon av stabelen i Anaheim i USA, og søndag var det en 11-åring fra Oslo som ble kåret til juniorverdensmester i strategispillet.

– Jeg hadde ikke trodd i det hele tatt at jeg skulle vinne, sier Tobias til VG på telefon fra USA minutter etter at han ble kåret til juniorverdensmester.

– Dette er det største som er, legger pappa Thomas Strømdahl til.

Gutten fra Oslo har spilt Pokémon-spillet i rundt fem år, men det er de to siste årene at han har spilt strategispillet aktivt.

Drømmer du om Pokémon-profflivet? Benjamin lever av å spille Pokémon

Vant hver eneste kamp



For å kvalifiseres til VM må spillerne sanke nok poeng i løpet av et år ved å delta på forskjellige turneringer rundt om i verden.

SAMLEOBJEKT: Det er kort som dette spillerne benytter til å spille Pokémon-spillet. Spillet er strategisk og kortene har forskjellige egenskaper spillerne bygger sin strategi rundt. FOTO: HALLGEIR VÅGENES, VG Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Hvis du er blant de 22 beste i Europa så er man direktekvalifisert til dag nummer to i VM, og slipper unna rundene den første dagen. Tobias hadde nok poeng til å bli direktekvalifisert, og startet på dag to, sier Thomas Strømdahl.

Dag to kjempet 96 spillere seg gjennom syv en-til-en-kamper. Tobias vant fem av kampene og hadde to uavgjort.

Pokémon GO: Jonas (24) er Norges beste

Søndag vant 11-åringen hver eneste kamp, og stakk til slutt av med seieren.

– Jeg hørte ikke så mye i starten fordi jeg hadde øreklokker på meg på scenen der jeg spilte. Da jeg tok de av hørte jeg full jubel. Det var da jeg skjønte at jeg hadde vunnet. Det er veldig moro, sier Tobias, som forklarer at oppskriften på seier er å tenke på spillet og ingenting annet.

Les også: Høyre og Ap i Pokémon-krangel på Stortinget

Mer kort og en pen slump penger



Dette er Pokémon De første Pokémon «monstrene» kom til verden da Nintendo lanserte Pokémon-universet i 1996, på Gameboy.

Noen år senere kom Pokémon TV-serien, med Pokémon-trener Ash Ketchum og Pikachu.

Norge er et av landene der Pokémon er størst sett i forhold til folketall, og Norge har også et spillermiljø i vekst.

For å spille Pokémon-kortspillet trenger du en kortstokk med 60 Pokémon-kort og terninger.

Pokémon er et strategispill der kortene har forskjellige egenskaper og spilleren kan selv lage en egen strategi.

Pokémon kan spilles på et hvilket som helst bord, men de proffe spillerne spiller det som regel på et spesialdesignet bord

Tobias` interesse for spillet ble vekket gjennom at han startet å samle på kortene og etter hvert fant Oslo-ligaen. En Pokémon-liga i en Outland-butikk i Oslo, hvor han spiller fast hver torsdag, i tillegg til turneringer og spilling i helgene.

Senere startet Tobias og faren opp en Pokémon-klubb på skolen til Tobias.

– Jeg liker strategi, jeg liker spill og jeg har alltid likt Pokémon. Alt det kombinert blir jo Pokémon-spillet, og derfor liker jeg det veldig godt, sier Tobias.

Tobias og familien reiser hjem fra USA søndag, og med seg i bagasjen har han både mer Pokémon-kort og en pen slump penger i premie.

– Det er blant annet et kort som kun er mulig å få hvis du vinner VM, sier Tobias.

Stort miljø i Norge



Pokémon er et strategispill der kortene har forskjellige egenskaper og spilleren kan selv lage en egen strategi. Kortene ble lansert som en del av Pokémon-universet på 90-tallet, og Thomas Strømdahl, som er en av driverne bak Oslo Pokémon-League, kan fortelle at det fortsatt er mange som har interesse for strategispillet her til lands.

– Det er spill-miljøer i flere norske byer, og det er noen hundre, kanskje opp mot tusen aktive spillere. I tillegg er det mange som er samlere av spillekortene, sier Strømdahl.