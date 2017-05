Spekkhoggerfamilie samler skuelystne i Brønnøysund

Fem spekkhoggere har samlet flere titalls skuelystne i Brønnøysund de siste dagene. – De er helt fantastiske, sier Roger Holmstrand som både ser og hører dem fra huset sitt.

SPENNENDE: Roger Holmstrand har knipset flere bilder av spekkhoggerne som har funnet seg godt til rette i Brønnøysund de siste dagene. Foto: Privat

50 år gamle Roger Holmstrand bor like ved Trælvika i Brønnøysund. De siste dagene har han fått noe nytt å følge med på fra stuevinduet.

– Jeg hørte først noen rykter om at det hadde samlet seg fem spekkhoggere i Trælvika, like ved der jeg bor, forteller han.

Holmstrand fant frem kamera og gikk ned til sjøen for å se med egne øyne. Han trengte ikke vente lenge før det spektakulære synet møtte han.

– Det er store dyr og et fantastisk stilig syn, sier han.

Han sier at det virker som at de fem spekkhoggerne er en familie. To av dem er små, og en av disse kom svømmende rundt fire meter unna Roger da han satt og fotograferte.

LOKKET AV MAT: Havforsker Tore Haug tror det er sild som har lokket spekkhoggerne inn i vika ved Brønnøysund. Foto: Roger Holmstrand

Les også: Denne spekkhoggeren er historisk

Lokket av mat

Havforsker Tore Haug ved Havforskningsinstituttet sier det ikke er unormalt at spekkhoggeren beveger seg tett inntil land. Han bor selv i Tromsø og der er dette et vanlig syn, forteller han.

Haug tror det er mat som har lokket spekkhoggerne inn i vika i Brønnøysund.

– Spekkhoggeren går spesielt etter sild på norskekysten. Noen går også etter sel, men i Brønnøysund-området er det nok førstnevnte som gjelder, forklarer han.

Hvor lenge de fem kommer til å bli værende i området, er vanskelig å si.

Marius (15) møtte spekkhogger: – Matet den med all torsken vi hadde

– De blir så lenge det er mat. Hvis maten flytter seg, flytter nok spekkhoggerne seg også, sier Haug.

Ifølge han er de vant til å forholde seg til både mennesker og båter, og han har selv opplevd at de svømmer tett opp til folk.

– Det kan være lurt å holde litt avstand, men de er ikke så veldig lettskremte, sier han.

Les også: Kjempet for å redde desperate spekkhoggere

– Fascinerende syn

Også Linda Ebbesen fra Brønnøysund har fått oppleve det spektakulære synet.

KNIPSET I VEI: Roger stortrives med å fotografere sine nye naboer. Foto: Roger Holmstrand

– Vi har vært og sett på dem tre dager. Mannen min og jeg tar med oss kaffekanna og sitter lenge og ser på, forteller hun. Hun forteller om skuelystne på hver eneste odde de dagene det har vært fint vær.

Fikk du med deg? Forbyr oppdrett av spekkhoggere

– Det er kjempespennende. Det er veldig fascinerende å se på, sier Ebbesen.

FØLGER MED: Linda Ebbesen tar med seg kaffekanna og nyter det uvanlige synet av spekkhoggerne. Foto: Linda Ebbesen

Ifølge Holmstrand har spekkhoggerne vært på samme sted i fem dager. Det har samlet mange skuelystne, og ut i fra 50-åringens oppfatning har de skapt mye glede blant menneskene som bor i Brønnøysund.

Også Holmstrand selv er godt fornøyd med sine nye naboer.

– Så langt har jeg ingenting å klage på. De holder seg med mat selv og plager ingen, sier han og ler.