SV: – Har gjort vår del av jobben

ROCKEFELLER (VG) Det går bedre for SV etter to tunge valgrunder. Likevel ligger det an til å bli fire nye år for den borgerlige siden.

– Det er klart at vi blir skuffet hvis det ikke blir et skifte. Men denne kvelden er ikke over, så vi har fortsatt håp om at flertallet kan gå vår vei. Uansett har vi gjort vår del av jobben, sier Lysbakken til VG i 22.30-tiden mandag kveld.

Da kunne partiet skilte med 6 prosent oppslutning på VGs valgdagsmåling som ble sluppet klokken 21. På Valgdirektoratets prognose lå partiet an til samme resultat, mens TV 2s egen prognose viste en oppslutning på 5,6 prosent.

Ved forrige stortingsvalg fikk SV kun 4,1 prosent oppslutning. Alt tyder altså nå på en framgang.

Det ligger imidlertid an til fire nye år i opposisjon for den rødgrønne siden. Sent mandag kveld lå SV og resten av den røde blokken, med Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre i spissen, an til 80 mandater.

Fakta om Sosialistisk Venstreparti (SV) * Norsk sosialistisk parti * Stiftet 1975 * Leder: Audun Lysbakken * Partiet har i dag 7 stortingsrepresentanter * Oppslutning siste storting valg (2013): 4,1 prosent * Oppslutning siste fylkesting valg (2015): 4,1 prosent * Oppslutning siste k kommunevalg (2015): 4,0 prosent * Beste storting valg: 12,5 prosent (2001) * Dårligste storting valg: 4,1 prosent (2013) (Kilde: NTB)

Blå blokk hadde 88 mandater og dermed flertall, som krever 85 mandater, når rundt 70 prosent av stemmene var opptalt. Det går dermed mot fire nye år med Erna Solberg (H) som statsminister.

– Jeg er veldig stolt over det valgresultatet SV har gjort, og vi er en av valgkampens vinnere. Det skal vi feire, men vi håper selvfølgelig at valget fortsatt kan gå vår vei, sier Lysbakken.

Valgkampvinner

I mars 2012 trakk SV-leder Audun Lysbakken seg stastråd i den rødgrønne Stoltenberg II-regjeringen etter at det ble avslørt at Lysbakkens departement hadde bevilget penger til en undergruppe av Sosialistisk Ungdom.

Lysbakken fortsatte likevel som partileder og har fått høye terningkast etter flere av partilederdebattene under høstens valgkamp.

Lørdag ble SV kåret til årets valgkampvinner av Kampanjes valgkampjury.

På VGs måling i forrige uke, gjennomført av InFact, fikk partiet 8,1 prosent oppslutning. Det er nesten en dobling fra nedgangstidene ved stortingsvalget i 2013.

Ifølge Infacts måling for VG fra 10. august til 6. september lå SV an til å få ti mandater på Stortinget.

Står på kravene



SVs oppslutning kan bli avgjørende for dannelsen av en eventuell rødgrønn regjering, men partiet har uttalt at de kun vil gå inn i regjering med Arbeiderpartiet om de får innfridd fem krav.

– Vi vil stå på disse kravene. Det er vår politikk, velgerne har med dette valgresultatet på venstresiden vist at de er bekymret for den økende ulikheten, og de økende klimagassutslippene i samfunnet. Våre politiske krav er det som avgjør om vi går inn i et samarbeid eller ikke. Det er et løfte vi har gitt velgerne som vi akter å overholde, understreker Valen.

Tidlig i fjor ble det klart at flere av SVs største profiler ikke blir å se på Stortinget etter valget. Både Bård Vegar Solhjell, Heikki Eidsvoll Holmås og Snorre Valen har erklært at de trekker seg etter årets stortingsvalg.

Både Holmås og Solhjell ønsket å etterfølge Kristin Halvorsen som SV-leder da hun ga seg i 2012. Partiet sluttet i stedet opp om Audun Lysbakken.