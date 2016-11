Falsk Facebook-side lurer folk til å tro de kan vinne en Tesla

Lyst til å vinne en splitter ny Tesla Model S helt gratis? Det har 14.000 også, men de blir lurt.

De siste dagene har en side på Facebook som utgir seg for å være Tesla Norge lovet bort en splitter ny, og selvfølgelig helt gratis, Tesla Model S i en konkurranse. Alt kreves for å delta er å like bildet av en Tesla, dele bildet og kommentere ordet «Tesla» i kommentarfeltet før en heldig vinner skal få kjøre av gårde med sin nye bil etter trekningen førstkommende søndag.

VG misbrukt på sosiale medier: Ikke la deg lure av denne!

I tillegg kan Facebook-siden friste med e-sigaretter, også dette helt gratis.

Men stopp opp før du gjør dette4! Tesla Norge må skuffe de over 14.000 personene som til nå har deltatt i denne fiktive konkurransen. For siden er falsk.

Budsjett-Tesla: Her er nye Model 3

– Dette er ikke en konkurranse fra Tesla. Vi har et henvisningsprogram for kundene våre med mange premier, men vi gir ikke bort biler på denne måten, sier kommunikasjonssjef i Tesla Norge, Even Sandvold Roland.

Ut i fra opplysningene på denne falske Facebook-siden er det ikke en enkel sak å spore dem som står bak.

Artikkelen fortsetter under bildet.

INGEN TESLA-PREMIE: Kommunikasjonssjef i Tesla Norge, Even Sandvold Roland må dessverre skuffe deltagerne i Tesla-konkurransen på Facebook. Siden er falsk, og bil-modellen selges ikke lenger. Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix

Jobber med å få siden fjernet



Til opplysning finnes ikke Tesla-modellen den falske siden prøver å markedsføre lenger. Den ble faset ut tidligere i år. De ulike variantene av Tesla Model S som er på markedet i dag koster fra 584.700, til 1.152.700 kroner avhengig av hvilken batteripakke man velger. Og e-sigaretten skal ifølge den falske siden ha en verdi på 499 kroner.

Les også: Advarer mot iPhone-svindel etter annonser på Finn

Roland forteller at Tesla oppdaget siden tidligere i natt og at de jobber med Facebook for å få den fjernet.

Så du denne?: Flere kunder har mottatt svindel-SMS

– Vi regner med at den blir fjernet ganske fort. Dette har skjedd med mange merkevarer de siste årene, og det er viktig at man er kritisk før man deltar på konkurranser i sosiale medier. Det finnes bare en Tesla-side på Facebook som har det blå verifiseringssymbolet, og det er vår egen, forteller han.

Tesla Norge har allerede fått flere telefoner fra personer som har sett på siden med et kritisk blikk og forstått at den ikke kunne være ekte. Ingen har foreløpig tatt kontakt for å hente ut hverken e-sigaretter eller gratis biler, men det kan selvfølgelig endre seg etter «trekningen» på søndag.

Les også: Kjøpte mobil til 4500 kroner – fikk makrellboks

I kommentarfeltet har over 14.000 personer kommentert, og gitt sterk argumentasjon for hvorfor akkurat de fortjener premien. Og det går langt mellom de som har forstått at dette ikke kunne være ekte.

– Er dette falske sider som dette skadelig for Teslas merkevare?

– Nei, noen varig skade gjør dette ikke. Det er klart det er en uønsket situasjon vi skal løse fortest mulig, men det har skjedd mange andre tidligere, sier kommunikasjonssjefen.

Kan stjele identiteten din



VG har tidligere omtalt at slike «lik og vinn»- konkurranser har blitt en trend på sosiale medier. I verste fall kan dette være et forsøk på å stjele identiteten til den som deltar.

– Dette er bevisst manipulering og villeding. Det er lagt opp smart, og får folk til å legge inn enkle opplysninger om seg selv for så å spørre etter mer sensitive detaljer. Det blir nesten et frivillig ID-tyveri, sa administrerende direktør i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), Roger Johnsen, til VG.

Direktøren la også til at ting som ser for godt ut til å være sant, som regel er det.