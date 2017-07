Dom i Sør-Trøndelag: Filmet to mindreårige ha sex og la det ut på Snapchat

To 16-åringer er i Sør-Trøndelag tingrett dømt for å ha filmet to andre barn ha sex og deretter spre filmen.

Ifølge dommen kom de to dømte 16-åringene inn i et rom hvor to berusede mindreårige på deres egen alder hadde sex.

Begge de to filmet og delte deretter filmene videre på det sosiale mediet Snapchat, til henholdsvis seks og syv personer.



– En ubetenksom handling



De to er nå dømt til 45 timers fengselsstraff, subsidiert 45 dagers fengselsstraff, for hensynsløs atferd og for å ha produsert en fremstilling som seksualiserer barn.

– Min klient stilte som en tilståelsessak og erkjente forholdet. Det fremgår av dommen at han angrer på det han har gjort, at det var en ubetenksom handling som han tar lærdom av. Og han tar sin straff for det, sier forsvarer Kolbjørn Margido Lium til VG.

– De erkjente straffskyld og ba om å få en tilståelsesdom og få gjort opp saken, sier advokat Per Wold, som var forsvarer for den andre 16-åringen.

– Et betydelig problem



Retten påpeker at det er svært høy spredningsfare når slikt filmes og deles, og at utgangspunktet er ubetinget fengsel. Ettersom de to siktede var mindreårige, landet de likevel på samfunnsstraff.

– Spredning av bilder og filmer med krenkende innhold på internett og sosiale medier er et betydelig problem, særlig i ungdomsmiljøet, heter det i dommen.

– Opptak og spredning av et slikt materiale som her, er belastende både praktisk og psykisk forstand for de fornærmede.

Adresseavisen har også omtalt saken. Der påpeker Kripos at slike saker er utfordrende.

– Barn og ungdom ser ikke konsekvensene av det de gjør, og de har ofte en manglende evne til å sette seg inn i hvilken belastning dette utgjør for dem som blir avbildet, sier politioverbetjent Emil Kofoed til avisen.

