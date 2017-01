Sommervikar (18) ble alvorlig skadet på Tusenfryd - nektes erstatning

Tusenfryd vil ikke betale erstatning til 18-åringen som ble alvorlig skadet i en ulykke i fornøyelsesparken for halvannet år siden. Nå går det mot rettssak.

– Han føler seg fullstendig overkjørt av sin tidligere arbeidsgiver, sier advokat Christian Lundin i Advokatfirmaet Ness Lundin DA til VG.

Sommervikaren jobbet som operatør ved vann-berg-og-dal-banen «SuperSplash» 30. juli 2015, da han tråkket feil, slik at den venstre foten kom i klem og ble nesten helt avrevet under kneet.

Etter flere måneders sykehusbehandling, klarte legene å redde benet.

– Legene har gjort en fantastisk jobb, men han vil ha nedsatt funksjon i benet resten av livet, sier Lundin, som har bistått mannen etter ulykken.

KREVER ERSTATNING: Advokat og ekspert i erstatningsrett Christian Lundin bistår mannen som ble skadet på Tusenfryd i fjor sommer. Foto: Robert S. Eik , VG

Ifølge advokaten vil saken vil havne i retten dersom Tusenfryd ikke betaler erstatning til klienten, som snart fyller 20 år.

Har avvist kravet



Tusenfryd AS mener det ikke foreligger grov uaktsomhet fra selskapets side som gir grunnlag for oppreising, og har avvist kravet. Lundin er ikke enig i den vurderingen.

– Vi mener parken har opptrådt grovt uaktsomt ved ikke å sikre attraksjonen, og at det foreligger brudd både på sikkerhetsinstruksen og Arbeidsmiljøloven. Her kunne man med helt enkle tiltak ha hindret en slik ulykke.

11. november ble saken henlagt av Sør-Øst politidistrikt, på bevisets stilling. Lundin har påklaget henleggelsen til statsadvokatembetet i Oslo, og anmodet om at fornøyelsesparken blir ilagt en foretaksstraff.

Tenåringer på sommerjobb



– På vegne av gutten som ble skadet mener jeg det er skjerpende at de ansatte ved attraksjonene er tenåringer på sommerjobb, uten noen forutsetning for å bedømme hvilken skaderisiko attraksjonene kunne medføre, sier advokaten.

Han har nå sendt et såkalt prosessvarsel til Tusenfryd AS, og varslet at mannen som ble skadet er innstilt på å stevne selskapet for retten.

– Kommer saken for retten, vil saken dreie seg om mer enn min klient. Da vil manglende sikkerhet for alle ansatte i parken bli et tema, siden de ansatte rullerer mellom attraksjonene, sier Lundin.

POPULÆR: Berg-og-dal-banen Supersplash på Tusenfryd utenfor Oslo. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Skulle gi kundene «high five»



18-åringen som ble skadet har forklart til politiet at de ansatte hadde fått beskjed om å gi kundene «high five», for å skape god stemning for gjestene. Han forklarte også at han hadde fått beskjed av ledere på attraksjoner om at han kunne gjøre dette.

– Å gi kundene «high five» mens de sitter i en attraksjon, er klart egnet til å skape farlige situasjoner med stor fare for alvorlig personskade. Det er svært klanderverdig at Tusenfryd ved ledere på attraksjonene har oppfordret de ansatte til denne praksisen, skriver Lundin i brevet til statsadvokatembetet.

Han mener det må legges til grunn at sentrale personer i Tusenfryd AS ikke bare var klar over trenden blant de ansatte, men at de ansatte ble oppfordret til dette.

– Det tyder på at Tusenfryd har prioritert fornøyde kunder over sine ansattes sikkerhet, skriver Lundin.

Iverksatte flere tiltak



Etter å ha fått flere pålegg fra Arbeidstilsynet, iverksatte Tusenfryd en rekke tiltak etter ulykken i fjor sommer.

En mekanisk bryter sikrer nå at operatøren befinner seg i sikker avstand til kjøretøy i bevegelse. Plattformen ved «SuperSplash» er også merket med en langsgående gul stripe for å bevisstgjøre operatøren på sin egen posisjon i forhold til båten.

Det ble i tillegg iverksatt et fysisk tiltak i overgangen mellom plattform og skinnegang, med tildekking som forhindrer at det er mulig å tråkke foten ned på skinnegangen.

Lundin mener dette viser at sikkerheten ved attraksjonen ikke var god nok.

– Jeg hadde håpet og trodd at Tusenfryd ville ha en mer imøtekommende holdning etter det som skjedde.

Vil ikke kommentere



VG har stilt en rekke spørsmål om saken til administrerende direktør Bjørn Håvard Solli i Tusenfryd AS. Markedssjef Erik Røhne Andersen svarer dette i en e-post:

– Tusenfryd kan bekrefte at vi har mottatt prosessvarsel. Siden det fortsatt er dialog mellom partene og det pågår saksforberedelser vil det være naturlig for oss å ikke kommentere detaljer i saken på nåværende tidspunkt.

Tilsynsleder Cathrine Prahl Reusch i Arbeidstilsynet opplyser til VG at tilsynssaken mot Tusenfryd nå er avsluttet.