Slik blir sommerværet første ferieuke

Nettopp fått ferie? Da er det på Sør- og Østlandet du burde oppholde deg ifølge meteorologene.

Sør- og Østlandet ser ut til å bli vær-vinnerne første uka i fellesferien. Selv om ferieuken starter noe grått i hele landet, lover meteorologene at det blir bedre utover uka.

– Mandag blir det regnbyger over hele Sør-Norge. Østlandet, Sørlandet og Rogaland vil også få torden i forbindelse med nedbøren, og langs kysten nær Lindesnes ser det ut til å bli kuling, forteller Roar Inge Hansen, vakthavende meteorolog ved Storm.

Værvinnere i sør og øst

Men så blir det ifølge meteorologene bedre.

– En sen høytrykksrygg begynner å nærme seg og det blir gradvis lettere gjennom tirsdag, onsdag og torsdag. Da vil Østlandet få rundt 20 grader, og Vestlandet litt under det, forteller Hansen.

Vakthavende meteorolog, Ida Fosslie, ved Meteorologisk Institutt bekrefter at uken starter grått men at temperaturene kommer til å stige utover uka.

– Temperaturmessig blir det litt lavere på Østlandet enn det har vært nå i helga. Temperaturer på rundt 16-18 grader holder seg nok ut uka, men til helga igjen kan det blir rundt 20 grader, forteller Fosslie.

Finnmark, nyt dagen!

Også nord i Norge blir det grått og vått, med regn i indre områder, og noe lettere i ytre områder av Nordland og opp til Finnmark.

Nord-Norge har de siste dagene fått kjenne på sommerværet, og opp mot 20 grader, men nå advarer meteorologen at temperaturene kommer til å falle ned til rundt 10-12 grader.

– I alle fall i Finnmark må man nyte dagen i dag, advarer Hansen.

Hvis du befinner deg vest i Finnmark slipper du muligens unna, legger Fosslie til. Hun mener imidlertid at folk i nord kan håpe på bedring inn mot helga, men at det også kan bli veldig skiftende sommervær.

Norsnorske sommertemperaturer

– Det har vært varmere i Nord-Norge den siste tiden, men i neste uke ligger temperaturene bare på rundt 10 grader. Det er imidlertid mulighet for at det blir varmere til helga, med litt over 15 grader, sier Fosslie.

Hun konkluderer dermed med at de på Sør- og Østlandet får det best, mens de Vestlandet og Nord-Norge må ta til takke med noe regn.

Midtnorge får enkelte byger tirsdag og onsdag og kjølig med 12-13 grader. Det ser imidlertid ut til å bli bedre torsdag, opplyser Hansen.