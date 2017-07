Kom deg ut i sola nå

Befinner du deg på Vestlandet er det bare å komme seg ut i sola. Til helgen kommer regnværet tilbake.

Knallværet har latt vente på seg for vestlendingene. Så langt i juli er det kun registrert én sommerdag i Bergen og ingen i Stavanger. Har du savnet sola, så er det bare å komme seg ut. I dag kan Vestlandet vente seg en av de beste sommerdagene hittil i juli med temperaturer opp mot 30 grader.

– De høyeste temperaturene vil man finne nord på Vestlandet. Dagen i dag og i morgen blir de varmeste dagene. Det er potensiale for temperaturer på rundt 27-28 grader, sier meteorolog Stig-Arild Fagerli ved Storm.

Bergen har så langt hatt den kaldeste julimåneden på 19 år. Meteorolog Mathilda Hallestig fra meteorologisk institutt kan imidlertid ikke love at finværet vil holde seg.

– I dag vil det være temperaturer opp mot 25-30 grader, vi følger spent med. Inn mot helgen vil temperaturene gå ned og det vil komme en del nedbør.

Fagerli ved Storm forteller at det vil gå et værskille i ytre strøk av Nordre-Hordaland. Lengre nord på Vestlandet kan de dermed vente seg finere vær utover helgen.

Våt sommer: Regn hver junidag i Bergen

Regn i sør

– Det ligger et lavtrykk vest for Skottland, hvor fronten beveger seg sakte nordøstover som vil gi nedbør over Sørlandet og Rogaland, forteller Fagerli.

Sørlendingene må med det belage seg på en våt julihelg.

– Sør-Norge ser ut til å få to markante deler med nedbør, der det er utrygt for lokale regnbyger over hele helgen. Det blir verst på Sørlandet, sier Fagerli.

Østlandet kan også vente seg noen regnbyger både fredag og lørdag. Mest utsatt er de sørlige fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.

– Vest for Oslofjorden ligger det en høytrykksrygg som vil gi finere vær nord på Østlandet, sier han.

Sommertemperaturene vil imidlertid holde seg på rundt 20-25 grader på Østlandet helgen, men unntak av der det vil gå byger.

Finest vær i nord

Denne helgen ser det ut som at det er Nord-Norge som stikker av med sola.

– Skal jeg plukke ut en værvinner så må det bli Nordland. Temperaturene er lavere her enn i resten av landet, men de får mest sol, sier Hallerstig ved Meteorologisk institutt.

Det ligger et høytrykk utenfor Lofoten gjennom helgen, men Fagerli fra Storm kan heller ikke love optimale sommertemperaturer for nordlendingene.

– Det blir ikke direkte varmt. Langs kysten blir det rundt 13-15 grader, det kan bli noe varmere temperaturer lengre inn i landet.

Han utelukker ikke at gradestokken kan bikke 20 grader enkelte steder lengre inn i landet.

Lurer du på hvordan været blir? Hit kommer finværet

Hopper i det: Jakob Henstein (19) og August Aasmo (20) trosser de lave temperaturene og hoppet i vannet ved bukta i Tromsø. Foto: Miriam Leiros/iTromsø

Sol i Midt-Norge

Trøndelag ligger an til å få de varmeste temperaturene i helgen, sammen med indre deler av Møre og Romsdal. Fagerli fra Storm utelukker ikke at gradestokken kan bikke 25 grader enkelte steder i nærheten av Trondheim.

Det blir støttet av Mathilda Hallerstig fra Meteorologisk institutt.

– Midt-Norge kan få veldig fint vær, særlig på lørdagen med temperaturer på rundt 20 grader.