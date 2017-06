Kjempevær i hele landet i helgen

Det blir fine sommertemperaturer landet rundt i helgen, men neste uke kryper gradestokken nedover.

Har du planer om å kose deg i det fine sommerværet? Da er rådet fra meterologene: Nyt varmen denne helgen!

Mange valgte å ta turen ut til strendene langs Oslofjorden fredag for å nyte det fine sommerværet. Langtidsvarselet for Østlandet har vist lavtrykk og fare for regn, men det har ikke blitt noe av. I stedet får vi det beste sommerværet på lenge i hele Norge.

– Fredag er det strålende sol og høye temperaturer i hele landet. I Sør- og Vest-Norge kan temperaturene komme opp i rundt 25 grader. Nordlendingene får også godvær, og temperaturene kan komme opp mot 20 grader, forteller vakthavende meteorolog Ida Fossli ved Meteorologisk institutt.

Det blir fint også i Midt-Norge, og Molde kan få 20 grader i dag.

Fått med deg dette? Fritt fram for vannskutere i sommer

HOPPER I DET: Luca Roverudseter (12) tar sats og hopper fryktløs fra 5-meteren på Ulvøya. Foto: Gøran Bohlin , VG

Best vær fredag og lørdag

– Det er bra disse langtidsvarslene ikke alltid slår ut, sier farfar Magne Gillebo (68). Han er ute og koser seg i finværet ved Hvervenbukta med sønnen Magnus Gillebo (31) og barnebarna Esther (4) og Daniel (2). Bedre vær skal det bli, og gradestokkene på Østlandet kan vise 25 grader eller mer på lørdag. Godværet fra fredag holder seg utover lørdag i vest og sør. Troms og Finnmark får rundt 20 grader, det samme får Midt-Norge.

– Lørdag blir jevnt over bra i hele landet. Særlig på Vestlandet og Sørlandet blir det veldig fint, og Troms og Finnmark får også smake på varmen, sier Fossli.

Grille i sommer? Slik får du perfekt kjøtt

BRENNMANET: Esther Gillebo (4) har ikke noe til overs for brennmaneter. Maneten pappa Magnus (31) har fanget i bøtta får smake både sand og spade. Lillebror Daniel (2) følger med. Foto: Gøran Bohlin , VG

Kaldere fra søndag



På søndag beveger en nedbørssone seg sørover fra Nordland, men Troms og Finnmark får beholde oppholdsværet gjennom hele helgen. Det kan også komme litt regn på vestlandet.

Begynnelsen av helgen er finest på Øst- og Sørlandet, men Troms og Finnmark får den beste avslutningen.

– De som holder lengst på varmen er Troms og Finnnmark. Temperaturmessig holder det seg på rundt 20 grader på søndag også, sier Fossli.

Debatt: Sommeren er høysesong for tvangsekteskap

Ikke like fint neste helg

Neste uke blir det derimot ikke like fint. Det blir nedbør til og fra på Vestlandet, men Østlandet slipper unna. Lenger nord kan det også komme nedbør. Det blir jevnt over kjøligere neste helg.

– Det ser ikke ut til at neste helg blir like fin. Det blir regn i perioder. I sør blir det rundt 15 grader, og i nord blir det rundt 10, sier hun.

Det er med andre ord lurt å komme seg ut i finværet mens det varer.

BADEGLEDE: Det beste Emily Theodorsen (10) vet om sommeren er å bade. Hun har holdt seg ute i vannet helt siden familien tok turen til Ingjærstrand fredag ettermiddag Foto: Gøran Bohlin , VG

– Det er virkelig verdt å komme ut til sjøen når det er så mye sol selv om det blåser litt, mener Nina Johnsen (47)

Hun og søsteren Lise Johnsen (42) bruker dagen på å samle opp så mye sol de kan, mens de følger med på den badeglade datteren Emily (10) fra strandkanten.

En tur på kino i de kjøligere sommerdagene? Disse filmene kan du glede deg til i sommer

Slik blir helgeværet der du er

Vakthavende meteorolog Henriette Skaret ved Storm spår at helgen

vil se slik ut i de forskjellige delene av landet:

Østlandet: Fredag og lørdag: rundt 25 grader eller mer. Søndag: 22/23 grader.

Vestlandet: Fredag: 25 grader. Lørdag: 20 grader. Søndag: Regn og ned mot 15 grader.

Nord-Norge: Fredag og lørdag: 20 grader. Søndag: rundt 20 grader i Troms og Finnmark, regn og nærmere 13 grader lenger sør.

Midt-Norge: Fredag og Lørdag: Opp mot 24 grader. Søndag: 15/16 grader.