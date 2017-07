Her blir det best sommervær fremover

Det er lite som tilsier at du trenger å angre om du har bestilt sydentur de neste dagene, men mot slutten av uken kan deler av Sør-Norge få opp til 25 grader.

For mens nordlendingene har våknet til en gradestokk som har vist over 20 grader de siste dagene, har det vært mindre sommervær å skryte av på Østlandet.

Nå ser det imidlertid ut til at dette er i ferd med å snu.

Mot slutten av uken er det ventet temperaturer helt ned i 12 grader i Nordland. Samtidig kan Telemark og Vest-Agder få helt opp mot 25 grader noen steder.

Noe skikkelig knallvær ser det likevel ikke ut til å bli noen steder denne uken.

I Nord-Norge vil tirsdag bli helt grei, men onsdag vil nedbøren fra Sør-Norge dra seg nordover. Regnet vil fortsette, i alle fall til og med fredag.

– Nordlendingene bør nok finne frem det de har av vanntette klær. Prognosene viser ikke mye som ligner på sommer, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes hos Meteorologisk institutt.

Hun får støtte av Cecilie Villanger hos StormGeo.

– Det er vanskelig å si nøyaktig hvor i Nord-Norge det vil komme mest nedbør, men noen steder kan få helt opp til 50 mm regn i løpet av et døgn, forteller hun.



Torsdag og fredag best

Sør- og østlendingene kan la paraplyen ligge hjemme – etter hvert. Først må de fleste gjennom en våt tirsdag, og noe regn onsdag. Torsdag og fredag vil derimot temperaturene stige og solen titte frem, om prognosene holder seg. Da kommer det nemlig en høytrykksrygg inn over Sør-Norge.

– Noen skyer vil det nok bli, men alt i alt blir dette en fin dag, sier Villanger.

Til tross for at temperaturene vil stige også på Vestlandet, blir det trolig ingen strålende sommerdager med det første. Både her og i Midt-Norge vil det komme en del nedbør hele uken, bortsett fra fredag. Da kan det se ut til at Trøndelag slipper unna, og får oppholdsvær med glimt av sol.



Usikker helg

Om godværet på Sør- og Østlandet holder seg til helgen er usikkert.

– Til helgen varierer prognosene en god del. Lørdagen kan bli helt grei i Sør-Norge, men samtidig ligger det et lavtrykk og lurer ved Island. Dette kan komme inn over Sør- og Midt-Norge, sier Villanger.

Både hun og Moxnes er skjønt enige om at det er vanskelig å love noe som helst, spesielt nå om sommeren.

– På sommeren er det gjerne mange små lavtrykk rundt omkring, og det er vanskelig å si hvilken vei de vil ta. Akkurat nå er det heller ingen langvarige høytrykk i sikte, forklarer Storm-meteorologen.

Moxnes hos Meteorologisk institutt konkluderer med at denne andre uken i juli vil by på klassisk norsk sommervær med skiftende vær og nedbør i perioder.

– Det er egentlig ingen som trenger å være misunnelige på hverandre. Det ser ut til at hele landet i stor grad vil dele på både sol og regn fremover, sier hun.

