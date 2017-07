Grå start neste uke: Nyt sola i kveld!

Etter en grå start kan vi vi vente oss rester fra hetebølgen i Sør-Europa utover i uken.

Med deilige sommertemperaturer var det mange som nøt sola i Oslo lørdag.

Familien Litlehamar Kjetilstad hadde tatt turen fra regntunge Suldal på Vestlandet for å besøke familie i Oslo, og kjølte seg ned med is på Karl Johan.

– Det beste med sommeren er å bade og spise is, sier kusinene Serina Litlehamar Kjetilstad (6) og Ingeborg Kjetilstad Strandal (8), mens de vasser rundt i Spikersuppa med hver sin digre soft-is.

– Vi har hatt en trasig sommer på Vestlandet, med veldig mye regn, så nå er vi ute og lufter oss i sola, sier mamma Judith Sørhus Litlehamar.

Med mye regn forteller familien om badetemperaturer ned mot 12 grader, så familien så frem til en dukkert ved Høybråtlia lørdag kveld.

Og Vestlandet slipper heller ikke unna gråværet den kommende uken.

Gråvær i vente: Disse filmene kan du glede deg til i sommer

I morgen kommer grå-været

Med unntak av Finnmark, som kan se frem til fint vær og gode temperaturer søndag, blir det er grå avslutning på helgen de fleste steder i landet.

Ekspertenes heteste tips: Slik nyter du livet i sommer (VG+)

Mandag starter med lavtrykk i nord, og vestavind som gir nedbør over store deler av landet. Østlandet ligger stort sett i le, mens resten av landet må belage seg på regn og lavere temperaturer i starten av neste uke.

– Høytrykket trekker seg etter hvert nordover mot midten av uken, slik at onsdag og torsdag blir det gradvis bedre både i Trøndelag og på Vestlandet. I nord vil det fortsette med ganske dårlig vær, og mye nord-vest-vind, som som regel bærer med seg en del byger, sier vakthavende meterolog ved Meterologisk institutt, Siri Wiberg.

Noe å kose deg med i sola? Disse småisene må du prøve

Rester av hetebølgen trekker nordover



Mot midten av uken ser det langt bedre ut de fleste steder. Tirsdag og onsdag kan vestlendingene la paraplyen ligge hjemme og nyte sola ett par dager, mens trønderne kan se frem til to-tre fine dager fra onsdag.

Østafjells får det desidert beste været torsdag, da hetebølgen i Sør-Europa presser varmen oppover og kan føre med seg temperaturer godt over tjuetallet.

– Østlandet kan vente seg veldig varmt vær med temperaturer muligens over 25 grader på onsdag og torsdag, sier Wiberg.

I løpet av torsdag skal det imidlertid komme en lavtrykksfront fra sør, som ser ut til å kunne ødelegge utsiktene for is og bading for både Sør-, Øst- og Vestlandet mot slutten av neste uke.

– I nord ser det derimot ut til å bli en bedring mot slutten av uken ettersom høytrykksfronten trekker nordover, og forhåpentligvis fører det med seg litt godvær. Det er Nord-Norge som ser ut til å bli værvinner neste helg, mens det er ganske usikkert hvordan været blir i resten av landet, opplyser Wiberg.