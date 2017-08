Tipsene for en vellykket første date

Hvordan forbereder du deg? Hva skal dere gjøre, og hva skal dere snakke om? Her får du tipsene du trenger for første date.

Datingapper, datingnettsider, matchmaking-firmaer eller bare helt tilfeldige møter med en interessant person. Mulighetene er mange for den som ønsker å finne en å gå på date med. Her får du rådene til hva du bør gjøre før og underveis i daten.

Forberedelsene

Datingrådgiver og matchmaker Ane Hagen mener du bør starte med å stille deg selv noen spørsmål.

– Er jeg klar for en relasjon? Vil jeg dette?

Deretter må forventningene senkes til lavt nivå.

– Ikke gå ut og tenk at personen du skal møte nå, skal være den eneste rette for deg. Det er det mange som gjør. Ha en avslappet holdning og tenk at personen kan gi deg noe verdifullt. Det ufarliggjør situasjonen, sier Hagen.

Coach Torkel Guttormsen mener en god forberedelse er å stelle seg godt før du går ut på date.

– Kle deg i noe du både føler deg vel og ser bra ut i. Vær ren og pen, og lukt godt, sier han.

I tillegg kan det være lurt å tenke over hva du ønsker å vite om den du skal møte.

– Hva er viktig for deg i en potensiell partner? Hva er du nysgjerrig på? Hva vil du at de skal vite om deg? Svar på spørsmål som dette vil gi dere masse å snakke om, og du vil raskt se hvor bra dere passer sammen.

– Legg absolutt ikke opp et manus, men skriv ned noen tanker om hva du vil vite om den andre, råder dating coach Asbjørn Kjellsby.

Møtet

Fasiten på en god første date finnes ikke, sier Guttormsen.

– Men et generelt tips er å gjøre mer enn én ting per date. Å møtes på kafé og sitte der hele daten, blir kjedelig. Men om man gjør flere aktiviteter sammen, blir man raskere kjent, får flere anledninger til å flørte, ta initiativer og skape mange flere minner sammen på kort tid.

– Stalltipset her er å ikke fortelle daten din om alle disse planene. Bare avtal den første aktiviteten, og la de neste være en overraskelse eller virke som spontane ideer, sier han.

Kjellsby anbefaler også en aktivitet, særlig om du er fersk på dating.

– Å drikke kaffe er enkelt, men det kan være skummelt, fordi det kan oppstå pinlig taushet. Det krever mer av samtalen og at man er flink til å kommunisere. Er man ganske ny på dating, vil jeg anbefale en aktivitet.

På sommeren kan aktiviteten være piknik i parken eller en tur på stranden, foreslår han.

– Da er det like mye fokus på aktiviteten og lettere å berøre.

Hagen sier et tips for å gjøre daten avslappet, er å invitere den andre til et arrangement hvor flere bekjente av deg er til stede.

– Det trenger ikke være en til en. Med flere mennesker blir man mer avslappet, og når du ser en person snakke med vennene dine, får du se en side av dem som er viktig.

Samtalen

Guttormsen råder folk til ikke å stresse med hvilke temaer de skal snakke om på første date, for hva som er gode temaer, vil variere fra person til person.

– Det er selvsagt ofte lurt å unngå alt for seriøse, triste eller negative temaer – vi er tross alt på date for å ha det gøy sammen. Men enda viktigere er hva man gjør og hvordan man snakker sammen, sier han.

– Altfor mange ender opp med å være nærmest overdrevet hyggelig på date, og det har en tendens til å skjule vår ekte personlighet. Dersom man vil tiltrekke seg mennesker som man har en god personlighetsmatch med, er det en fordel å snakke med dem slik vi snakker med folk som allerede er nær oss.

Kjellsby tipser om å spørre hva som er årsaken til valgene den andre har gjort i livet.

– Istedenfor å spørre hva den andre har gjort og hvor lenge, så spør heller hvorfor. Finn ut motivasjonen som ligger bak valgene man tar, det er det som beskriver en person, sier han.

Hagen lister opp flere eksempler på spørsmål å stille, som kan gi svar på hvem den andre er.

* Føler du at du trives i jobben du har nå?

* Hvilken tilknytning har du til vennene dine?

* Er du lidenskapelig opptatt av noe?

Kjellsby forteller også hva han mener du ikke bør gjøre i samtalen:

– Det er viktig å ikke skryte masse av seg selv, men heller la den andre fortelle hvordan de er. Be the buyer, not the seller. Hvis du prøver å selge deg veldig hardt inn, virker du desperat.

