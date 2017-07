Ekspertenes tips: Slik går du frem for å flørte i sommer

OSLO (VG) Venninnene på Sørenga mener nordmenn må bli tøffere på flørtingen. Her får du ekspertrådene til hvordan du kan ta kontakt med en du er interessert i.

I plussgrader som overstiger 20-tallet har de tre venninnene Caroline Vammeli (22), Maria Elin Hustadnes (24) og Maria Barstad (24) tatt turen til Sørenga i Oslo for å sole seg.

Men selv om to av de tre venninnene er single, har sommerflørtingen uteblitt så langt, forteller Hustadnes.

– Jeg må nok skuffe der. Jeg er litt sjenert, og det skal litt til før jeg faktisk går med på noe, ler hun, før venninnene griper inn.

– Du flørter uten at du vet det. Du smiler og flørter samtidig, men du tror det er å være snill og glad. Men egentlig flørter du, sier Vammeli lattermildt.

Må bli tøffere

Men til tross for litt uenighet om nivået på deres egen flørting, er venninnegjengen samstemt om én ting: Det må bli mer vanlig å flørte å hverdagen.

– For et år siden gikk jeg på gata, og da kom det en fyr bort til meg og sa jeg var sykt fin. Da så jeg meg rundt etter skjult kamera, for det er jo ikke vanlig, ler Barstad.

Selv synes de det hadde vært hyggelig hvis noen kom bort for å slå an en prat på stranda.

– Det er trist at de fleste nordmenn, både jenter og gutter, trenger å få i seg alkohol for å tørre å flørte. Vi må bli tøffere, sier Barstad.

Enkelt er ofte best

Asbjørn Kjellsby, dating coach og daglig leder i Flørteskolen.no, viser til at vi er mye utendørs om sommeren, noe som gir muligheter for å flørte på mange arenaer.

GIR RÅD: Torkel Guttormsen. Foto: PRIVAT

– Folk er gjerne mer åpne også, og det gjør det litt lettere å flørte. Fremgangsmåten trenger ikke være så utrolig avansert for at det skal fungere, sier Kjellsby.

VG har bedt han og Torkel Guttormsen, grunnlegger av livsstilsfirmaet Genuine Connections og forfatter, gi sine flørtetips for stranda og parken.

– Det enkle er ofte det beste. Folk flest tenker for mye på hva den «riktige» tilnærmingen er, men i virkeligheten holder det i de fleste tilfeller å ta kontakt med et enkelt smil, sier Guttormsen.

GIR RÅD: Asbjørn Kjellsby. Foto: Privat

Direkte og indirekte

De to skiller begge mellom en direkte og indirekte tilnærming for å få kontakt med den du er interessert i.

– På stranda eller i parken er det ofte lurt å ha en dårlig unnskyldning for å ta kontakt. Det kan gjøres direkte eller indirekte. Direkte vil være å si: «Hei, jeg synes dere så hyggelig ut, så jeg måtte hilse på dere.»

Den indirekte tilnærmingen er imidlertid kanskje den folk flest liker å bruke, ifølge han.

– Da starter du samtalen basert på situasjonen. Hvis man spiller ball eller kaster frisbee, er det enkelt å spørre om noen vil være med å spille. Men her er det også enklere for den andre å si nei, for det er et ja-nei-spørsmål.

En annen samtalestarter kan være å spørre en annen person om å få låne solkrem.

– Det neste er å holde kontakten ved å spørre om noe annet. Et oppfølgingsspørsmål kan være: «Er det noen av dere som har blitt solbrent i dag?» Det er en tullete ting man kan si for å dra samtalen litt videre. Så er neste steg: «Jeg må hilse på dere når jeg først er her». Veldig mange skjønner da at det ikke handler om solkremen, men å bli kjent.

Guttormsen foreslår å spørre om å få låne lighter til grillen dersom du ønsker å være litt indirekte når du tar kontakt. Om du er litt mer modig og direkte, kan du spørre om den attraktive fremmede har en fin dag og så introdusere deg selv.

– Deretter er det bare om å gjøre å holde samtalen gående etter du har fått det første svaret, sier Guttormsen.

– Ta mer initiativ

På spørsmål om hva deres beste flørtetips er, sier Guttormsen at de fleste vil tjene på å tørre å ta mer initiativ.

– Alt for mange, både menn og kvinner, har en tendens til å vente for lenge før de tør å vise interesse. De vil være sikre på at de ikke blir avvist, og at den andre er klar til å flørte tilbake, før de tør å ta ting videre fra hyggelig samtale. Dette gjør at svært mange samtaler som kunne blitt noe mer, dør ut i ren kjedsomhet og mangel på fremgang.

– Ved å tørre å vise interesse, gå for det første kysset, invitere på date eller lignende vil man få langt bedre resultater med flørtingen, sier Guttormsen.

Kjellsby råder om å være leken.

– Tør å tulle, småerte litt, og ikke ta alt så seriøst. Det viser intensjonen din, uten at du sier det direkte. Hvis du er veldig logisk, seriøs og konkret, blir det ofte kjedelig.

