Derfor får du en time ekstra i natt

I natt blir natten en time lenger når klokken skrus tilbake.

Ifølge tidssjef i Justervesenet er justeringen av sommer- og vintertid egentlig bare en finurlig måte å få folk tidligere ut av sengene på om sommeren.

– Det er jo litt omstridt at samfunnet skal bestemme at klokka skal skrus frem eller tilbake. Noen synes det er vanskelig å tilpasse seg at dagen flytter seg en time. Kanskje spesielt melkebøndene, som sliter med å forklare kyrne hvorfor melkerutinene plutselig forandrer seg, smiler fagansvarlig for tid og frekvens i Justervesenet, Harald Hauglin.

– Så hvorfor skal vi egentlig skru klokken en time tilbake i natt?

– Helt konkret er grunnen så enkel at vi skrur klokken fordi det står i forskriften for sommertid i EU-direktivet at vi skal gjøre det. Nabolandene våre følger den samme tidsendringen, og da er det praktisk at vi i Norge gjør det samme. Den bakenforliggende grunnen er at vi ved å skru klokken frem på våren bedre utnytter dagslyset i sommerhalvåret ved at dagen starter en time før. Fra gammelt av var det nok en måte å spare energi på, ved å bruke mindre belysning på morgenen. Når vi på høsten skrur klokken en time tilbake får vi i praksis igjen timen vi mistet i vår, sier Hauglin.

– Aspektet folk kanskje ikke tenker så mye over er hvor store slaver vi egentlig er av klokketiden. Å vedta at klokken skal snus en time frem eller tilbake er jo egentlig bare et byråkratisk grep for å få folk til å stå en time tidligere opp på sommeren – også gis den timen tilbake igjen på høsten. Det er ganske finurlig egentlig.

– Så, bare for å ha det helt klart, hvilken vei stiller vi klokka i natt?

– Det finnes en enkel huskeregel for det: Vi lengter til nærmeste sommer, og skrur klokka i den retningen som er nærmest sommeren. I natt skrur vi klokka en time tilbake mot sommeren som var, mens vi på våren skrur klokka en time frem mot sommeren som skal komme.

– I natt skal vi altså skru klokka en time tilbake. Det skjer på slaget 03.00. Da skal vi skru klokka en time tilbake, slik at den blir 02.00. Vi får altså samme klokkeslett med en times mellomrom.

Næringsminister Monica Mæland (H) oppfordrer nordmenn til å bruke den ekstra timen på å tenke på hva regjeringen kan gjøre for deg, lese en god bok eller be stille helgetur til fantastiske Bergen. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

– Stiller klokkene våre seg automatisk til 02.00 når klokka blir 03.00?

– De fleste digitale klokker vil automatisk stille seg selv, fordi tidsendringen er programmert inn i operativsystemet klokkene er tilknyttet – som for eksempel mobiltelefoner, datamaskiner, radiokontrollerte klokker, og tv-bokser. På elektriske gjenstander som ikke er tilknyttet et operativsystem må klokkene skrus manuelt tilbake, som for eksempel på microbølgeovner. For mange er det nok bare de manuelle klokkene og armbåndsurene som fysisk må stilles tilbake.

– For festglade nordmenn på byen i kveld: Holder utestedene skjenkingen åpen en time lenger i natt?

– Du, jeg går så lite ut på byen at det vet jeg faktisk ikke, ler tidssjefen i Justervesenet.

Da må vi lete etter svar andre steder: Skjenketidene fastslås av kommunene, og varierer. I noen kommuner, som i Bergen, stenger skjenkingen klokken 02.00 – og det blir derfor uansett ikke noen flere øl selv om tiden skrus tilbake en time senere. I Oslo kommune er skjenkegrensen klokken 03.00 – men heller ikke i hovedstaden kan den ekstra timen benyttes til å ta seg en ekstra øl.

«Ved overgang til vintertid stilles klokken tilbake fra kl. 03.00 til kl. 02.00. Skjenketiden til alle skjenkesteder utløper når klokken blir 03.00 første gang den natten, og den utvides ikke med en ekstra time», skriver Oslo kommune på sine hjemmesider.

– Les en god bok



I regjeringen er det næringsminister Monica Mæland (H) som er ansvarlig for tiden, ettersom hun er ansvarlig statsråd for Justervesenet. Mæland sier til NTB at det er opp til hver enkelt hvordan de vil bruke den ekstra timen denne helgen.

– Selv kommer jeg nok til å sove litt ekstra, men alternativene er mange denne søndagen. Du kan for eksempel tenke på hva regjeringen kan gjøre for deg, alternativt hva du kan gjøre for regjeringen. Du kan også kose deg med nattorientering, lese en god bok eller be stille helgetur til fantastiske Bergen. Uansett hva du velger, er jeg overbevist om at det blir et godt valg, sier Mæland.

Ett ekstra sekund nyttårsaften



I tillegg til én ekstra time i helga, får du også ett sekund ekstra til nyttår.

– Det internasjonale byrået som overvåker jordrotasjonen, (IERS), har nemlig bestemt at det i 2016 skal legges til ett sekund – et såkalt skuddsekund – til verdens offisielle tidsskala UTC, forklarer Mæland.

Sekundet legges til i overgangen fra 2016 til 2017. I Norge vil dette skuddsekundet komme én time inn i det nye året, klokka 00.59.60.

Behovet for et skuddsekund kommer av at jorda roterer uregelmessig. De siste årene har ett døgn i gjennomsnitt vært omtrent et tusendels sekund lengre enn 24 timer. Fra 1972 har det derfor blitt lagt til skuddsekunder. Forrige gang det ble lagt til var natt til 1. juli 2015, ifølge NTB.