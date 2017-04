81 år gamle Solfrid Grande fra Ytterøy i Nord-Trøndelag er forbannet over eldreomsorgen. Hun har laget en rap i håp om å få folk til å våkne.

– Jeg har lest mange negative saker i media om eldreomsorgen over hele landet, og har selv sett hvilke forhold mang eldre bor under. Jeg har gått å tenkt på det lenge, og det er mye jeg synes er urettferdig. Det er helt klart mye som kunne og burde vært gjort bedre, sier Grande til VG.

Det var Innherred som omtalte saken først.

Den engasjerte 81-åringen bestemte seg til slutt for at hun måtte prøve å gjøre noe, og kontaktet derfor musiker Frank Scott fra Levanger for å få hjelp.

– Selv om jeg har vært visesanger i mange år, tenkte jeg at en rap ville slå bedre an. Det var Frank som skrev teksten, men jeg ga ham noen stikkord. Det var helt klart vanskelig i starten, men Frank var en god læremester, ler Grande.

Les også: Høie mener det er for lite kompetanse på sykehjem

– De eldre fortjener bedre

Grande forteller at hun har vært så heldig å kunne bo i samme hus i over 60 år. Med datteren som nærmeste nabo stortrives hun, men hun tenker likevel mye på særlig de enslige eldre, som gjerne ikke har pårørende til å ta vare på seg.

– Jeg skulle så inderlig ønske at flere eldre hadde det like fint som meg. De som er eldre nå og som sitter på sykehjemmene er de som har bygget opp de godene som vi har i dag. De fortjener bedre, utdyper hun.

Med strofer som «Det må da gå an å se verdien i å prioriter, sånn at et gammelt lite menneske kan få det lite bedr», ønsker Grande å oppfordre de som sitter og styrer til å tenke seg om en ekstra gang, og forstå alvoret i det.

– De som driver å bevilger penger, og så videre, skulle nesten hatt seg et tvangsår på et sykehjem. Det virker nemlig ikke som de har noen peiling på hva det går ut på. Det hjelper ikke å bare stikke innom en dag, og tro at du vet hvordan det er. Mange personal er overarbeidet, noe som påvirker situasjonen for de som bor der. Dersom de hadde bevilget mer penger til sykehjemmene kunne det blitt ansatt flere, noe som hadde vært bedre for alle parter.

Les også: Hver dag klokken 13 spiser Leif (76) middag med Berit (77) på sykehjemmet

Saken fortsetter under bildet.

ØNSKER Å OPPLYSE: 81 år gamle Solfrid Grande kritiserer eldreomsorgen i en rap hun har laget sammen med musiker Frank Scott. Hun ønsker at folk skal åpne øynene og forstå alvoret ved det. Foto: Isac Kvello

Hemmelig prosjekt

Det er ungdomsbedriften Vision Media ved Levanger videregående skole som har stått for foto og klipp av musikkvideoen.

– Jeg så med en gang potensialet i denne ideen og takket pent ja til jobben. Det er et viktig budskap Solfrid kommer med, og jeg håper alle politikere i Norge måtte se denne rappen, forteller Isac Kvello i Vision Media.

Verken barn, barnebarn eller oldebarn visste noe om prosjektet til Solfrid. Hun synes det var vanskelig å holde det hemmelig, men forteller at det var verdt det.

– De nærmeste begynte å lure på hvem det var jeg skulle møte hele tiden, og spurte meg til slutt om jeg hadde fått meg kjæreste, forteller hun lattermildt.

– Heldigvis var tilbakemeldingene i etterkant veldig positive, og ungene mine sier at det er mange positive tilbakemeldinger på Facebook. Jeg tror folk synes det er artig at jeg har valgt å rappe, og de fleste ble veldig overrasket over akkurat det.

Les også: Selskapslama sprer glede på sykehjemmet