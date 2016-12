Tobakksgodteri-smell for Bent Høie

Bent Høie (H) får både eget parti og Frp mot seg i kampen for å tillate godteri utformet som tobakk. Samtidig kan «dusteforbudet» mot lakrispiper være over.

Under valgkampen i 2013 gikk Høyre og Frp til angrep på det de kalte «dusteforbud». Segway og hjørnekjøleskap skulle bli tillatt, det samme med lakrispiper.

Fredag blir et lovforslaget der helseminister Bent Høie ønsker tobakksgodteri velkommen i norske kiosker og butikker behandlet i Stortinget.

Men han fikk seg en skikkelig karamell i det spørsmålet: Både hans parti og regjeringspartner Frp går mot ham. En samlet Helse- og omsorgskomité åpnet opp for lakrispiper, men gikk imot annet mer realistisk utseende tobakksgodteri.

Høie var ikke enig med seg selv



Nå har også helseministeren selv snudd og mener noe annet enn det han først foreslo, sier han til VG.

– Det stemmer at mitt opprinnelig forslag ville ha åpnet for synlig oppstilling av godteri utformet som tobakksvarer, sier Høie:

– Vår argumentasjon var å åpne opp for lakrispipene. Vi visste jo at det ville åpne for andre typer godteri også, men vi ønsket også å finne en løsning som begrenset lovendringene til kun å gjelde lakrispipene, forklarer han.

– Så du var i utgangspunktet imot det, men du foreslo det likevel?

Helseminister Bent Høie (H)

– Hensikten var å følge opp det som sto for lakrispiper. Men etter samtaler med Frp og Høyre som også har fått Venstres tilslutning, så har vi fått en strengere tolkning av loven, som også er i tråd med Kreftforeningens innspill i høringen:

– Nå gjelder forslaget kun produkter som ikke kan forveksles med tobakksprodukter som unntas fra aldersgrensen og oppstillingsforbudet. Det er jeg fornøyd med, avslutter han.

– En vanvittig sak



Men Arbeiderpartiet er langt fra fornøyde.

– Det er helt vanvittig sak, sier Tove Karoline Knutsen (Ap) til VG. Hun er saksfører i denne saken.

Hun mener det er «uakseptabelt» at statsråden har gått inn for å sende tobakksgodteriet ut på markedet.

– Man ser fra andre land at bruk av tobakksgodteri har ført til at flere har begynt å røyke som følge av dette, sier Knutsen.

I Helse- og omsorgskomiteens vedtak går det frem at unntak fra aldersgrense og oppstillingsforbud kun skal omfatte «godteri som kan minne om tobakksprodukter, men som tydelig ikke er egnet til å bli forvekslet med eller promotere tobakk. Det skal ikke gjøres unntak for mer realistiske imitasjoner».

UREALISTISK: En samlet Helse- og omsorgskomité mener lakrispiper er så urealistiske at de kan komme tilbake på markedet. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

– Fritt salg av sjokolade- og tyggegummisigaretter i kiosker og butikker er selvfølgelig en kjempefin salgskanal for tobakksindustrien. Reklamen retter seg helt klart mot barn og unge. Derfor henger det ikke på greip at regjeringen foreslår dette, samtidig som man vil ha «nøytrale» sigarettpakker og snusesker for voksne. Dobbeltmoral av verste merke, sier hun.

Lakrispipene kan imidlertid være på vei tilbake. Komiteen mener ikke at oppstillingsforbud mot godteri som lakrispiper er et særlig effektivt folkehelsetiltak.

– Lakrispipene ligner ikke på vanlige piper, så det er helt greit. Dessuten, hvor mange er det som røyker pipe i dag? spør Knutsen.

– En seier for barn



Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, gir ros til helseminister Høie for forslaget som lukker døren for at snus- og røykpakker kan bruke design og farger som påvirker barn.

– Det var derfor absurd at statsråden i samme tekst åpnet opp for godteri formet som tobakk åpent i butikkhyllene. Dette vil nemlig ikke beskytte barn og unge mot tobakk, sier hun til VG og legger til:

REALISTISKE: Høie var ikke enig med seg, men ba i forslaget om å åpne opp for salg av slike sjokoladesigaretter. Foto: Tove Karoline Knutsen

– Vi synes det er svært gledelig at et flertall i Stortinget nå gjør et så tydelig skille mellom godteri som ikke ligner på dagens tobakksprodukter, og de som virkelig ligner på røyk og snus.

Ryel peker på at studier fra USA viser at barn som bruker godteri-sigaretter har større risiko for å begynne å røyke som eldre.

– Interne dokumenter fra tobakksindustrien har vist at de ser på slikt godteri som en god måte å markedsføre produktene sine rettet mot barn, sier hun.

Lovforslaget om å unnta tobakksgodteri fra oppstillingsforbudet blir behandlet sammen med en rekke andre forslag om endringer i tobakksskadeloven. Blant lovforslagene inngår også den mye omtalte standardiseringen av tobakkspakninger. Det forslaget får flertall i Stortinget.