Stortingets presidentskap retter en advarende pekefinger mot regjeringen

Sp krevde at regjeringen stanset en pressekonferanse i Telemark i dag og ba om hjelp fra Stortingets presidentskap.

VG skrev i går at Senterpartiet reagerte sterkt på at regjeringen legger frem deler av industrimeldingen på en pressekonferanse på Herøya klokken ti torsdag, mens Stortinget først får hele industrimeldingen på fredag.

– Senterpartiet krever at regjeringen stopper pressekonferansen, sa Geir Pollestad (Sp), som leder næringskomiteen på Stortinget.

Han ba om hjelp fra stortingspresident Olemic Thommessen til å stoppe pressekonferansen og ba ham sørge for at «Stortinget er de første til å få kjennskap til stortingsmeldingen om industripolitikken».

Men pressekonferansen gikk som planlagt.

Stortingets presidentskap har sett på saken i dag, og ville ikke stoppe pressekonferansen eller formelt refse Erna Solbergs regjering. Men de sier:



– Det er en advarende pekefinger til regjeringen. Stortingsrepresentantene skal strengt tatt være de som får formelle saker fra regjeringen først, sier Marit Nybakk (Ap) til VG. Hun er 1. visepresident i presidentskapet.



Legger frem industrimeldingen



Formelt sett så er likevel svaret på Senterpartiets brev «vi tar det til orientering».

– Vi tok det formelt til orientering fordi Stortinget strengt tatt ikke skal blande seg opp i hvordan en annen statsmakt, regjeringen, reklamerer for de sakene de jobber med, sier Nybakk.



VIL IKKE GRIPE INN: Stortingets presidentskap ville ikke blande seg inn og stoppe pressekonferansen, men 1. visepresident Marit Nybakk (Ap) sier de retter en advarende pekefinger mot regjeringen. Hun uttaler seg om saken fordi stortingspresident Olemic Thommessen i dag er på reise i Finland. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Monica Mæland (H) og statsminister Erna Solberg (H) presenterte fra klokken 10 deler av industrimeldingen i en pressekonferanse.

Industrimeldingen tar opp hvordan norsk industri må omstille seg, med muligheter og utfordringer med ny teknologi, roboter og grønn energi.

– At det kommer en og annen lekkasje fra en stortingsmelding, er ikke noe nytt, og slik vil det alltid være. Men når det er så formalisert at det innkalles til pressekonferanse med statsministeren og næringsministeren, er det en useriøs måte å drive et land på. Det er lite demokratisk, sa Pollestad til VG i går.

– Blir offentliggjort fredag

Svaret fra regjeringen var i går at stortingsmeldingen vil bli overlevert fredag.

– Det har gjennom skiftende regjeringer skjedd at nyheter fra stortingsmeldinger har blitt kjent i forkant. Selve stortingsmeldingen blir som vanlig offentliggjort og overlevert Stortinget etter statsråd fredag, skrev statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Nærings- og fiskeridepartementet i en e-post til VG.