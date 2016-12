Slik ble budsjettkrisen løst

Statsminister Erna Solberg ba Siv Jensen om å finne noe som smertet for Frp. Da Frp-lederen fant økte bilavgifter og reduserte kjøregodtgjørelser løste krisen seg.

Etter at både Venstre og KrF hadde brutt forhandlingene onsdag ettermiddag, dro Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide til Statsministerboligen, hvor de møtte Solberg og Jensen for en prat.

Regjeringens bilpakke og tilhørende ultimatum til støttepartiene hadde provosert mer enn hva regjeringslederne hadde ventet seg.

Ut av kontroll

Nå var situasjonen kommet ut av kontroll for Erna Solberg, og hun måtte ta grep.

Det skjedde til tross for at en rekke av hennes og Siv Jensens nærmeste rådgivere på Statsministerens kontor, i Finansdepartementet og ellers i regjeringen, hadde gitt opp håpet om å få til en avtale om budsjettet.

Under denne samtalen henvendte Erna Solberg seg til Siv Jensen og spurte om hun kunne forsøke å finne saker som kunne vise at Fremskrittspartiet strakte seg langt for å få til en avtale, ifølge VGs kilder.

Etter dette hadde de fire partilederne møter både torsdag og fredag morgen. I løpet av disse møtene ble også muligheten for regjeringskrise diskutert:

Måtte true?

Hvordan ville det se ut om Erna Solberg ble nødt til å true med regjeringens avgang, ved å stille kabinettsspørsmål? Og ville samarbeidsavtalen da fortsatt gjelde?

Under diskusjonen om disse spørsmålene skal mandagens budsjettmøte ha blitt omtalt som en potensiell «Black Monday», ifølge en kilde med innsikt i forhandlingene.

Fredag ettermiddag fikk Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide beskjed om å gå ned i Stortingets garasje klokken 13.00.

Der ble de hentet av en sort bil og kjørt til et topphemmelig sted for å ha de avgjørende forhandlingene om budsjettet for neste år.

Frem til da hadde de fire partilederne møttes med pressen til stede. Men nå ønsket ikke Venstres partileder lenger å måtte snakke med pressen på vei ut og inn av forhandlingene, ifølge VGs kilder.

Samtidig var det ingen ulempe for de andre partiene å kunne holde forhandlingene gående uten pressen til stede.

– Vi trengte fred og ro, sier en sentral kilde.

Etter å ha satt seg i bilen, ble de to partilederne, pluss rådgiverne Jan-Christian Kolstø (V) og Jon Håkon Øen (KrF), kjørt til Akershus festning. Der ble de tatt imot av Solberg, Jensen og deres to statssekretærer Sigbjørn Aanes (H), Julie Brodtkorb (H) og André Kolve (Frp).

Klokken 13.15 startet møtet med Erna Solberg og Siv Jensen la frem et tilbud til de to. Etter intenst arbeid og samtaler med sine finanspolitiske rådgivere, hadde Siv Jensen kommet opp med en løsning:

Ny bilpakke

En ny bilpakke. Pakken besto av økt engangsavgift, men skulle samtidig smøres med at det ble innført en ny vrakpantordning for gamle lastebiler og annet.

Det ga helt nytt liv til forhandlingene, får VG opplyst.

Utover kvelden fredag kom ytterligere flere detaljer på plass. Og lørdag morgen klokken 10 møttes de fire partilederne i Statsministerboligen bak Slottet for å fullføre en mengde større og mindre saker i budsjettavtalen.

Og til slutt kunne en fornøyd, men sliten, statsminister presentere avtalen sammen med lederne for hennes samarbeidspartier i dagligvaredistributøren Askos lokaler i Groruddalen.