Skei Grande: – Ikke så sikker på at det blir noen avtale

Venstre-leder Trine Skei Grande sier de fire borgerlige partiene fortsatt ikke har blitt enige «om noe som helst ennå».

Lørdag ettermiddag skriver Fædrelandsvennen at de har vært i kontakt med sentrale kilder som sier at en budsjettløsning mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og støttepartiene Venstre og KrF kan komme til å foreligge i løpet av dagen.

Venstre-leder Trine Skei Grande er imidlertid ikke sikker på at det kommer til noen enighet, sier hun.

– Jeg er ikke så sikker på at det blir noen avtale, men det er mange som jobber for det. Vi har veldig dårlig tid hvis vi skal få det til, sier Skei Grande til VG på Stortinget lørdag.

– Har dere klart å løse utfordringen med det grønne skiftet?

– Nei, ikke helt. Det gjenstår fortsatt mye å jobbe med. Vi har ikke akseptert eller blitt enige om noe som helst ennå, sier Venstre-lederen.

Jobber videre

Budsjettmøtene mellom regjeringen og støttepartiene førte ikke fram fredag kveld, derfor er det høy møtevirksomhet også lørdag, i et forsøk på å lande statsbudsjettet for 2017 før det eventuelt går mot kabinettsspørsmål fra statsminister Erna Solberg (H).

Også KrF-leder Knut Arild Hareide og partiets finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen er på Stortinget for å jobbe videre, blant annet sammen med Høyre og Frps finanspolitiske talspersoner, Svein Flåtten og Hans Andreas Limi.

Hareide betegnet situasjonen som uavklart da han uttalte seg etter et møte lørdag formiddag:

– Alt er mulig, men jeg har ikke lyst til å gi noen forhåpninger om at det kommer til å skje, men jeg vil holde muligheten åpen så lenge som mulig, sier han.



Tunge tak: Hareide har aldri «døgnet» før

– Hva gjør at det skal være mulig nå?

– Det er at vi er i de siste timer. Det gir en mulighet til å klare ting når alvoret nærmer seg – mandagen nærmer seg. Det har vært fire partier som hele tiden har ønsket en enighet. Jeg vil ikke gi noen håp, utover å si at ting fortsatt er uavklart.

– Er det fortsatt fire partier som ønsker en avtale?

– Ja, det er det.

Alt om budsjettkrisen: Dette kan skje hvis de ikke blir enige

Tror på kabinettspørsmål

Politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, understreker at KrF har grunner til å jobbe for en avtale, selv om det er Høyre-leder og statsminister Erna Solberg som har mest å tape på budsjettkrisen.

– KrF ønsker veldig sterkt en løsning, men de er redde for å støtte regjeringspartiene alene, uten at Venstre er med på laget. Derfor vil jeg tro at Hareide bruker alle sin evner til å bygge bro mellom regjeringen og Venstre. Det er her forholdet er mest uforsonlig, sier Skartveit.

Situasjonen er fortsatt åpen, men det er mer sannsynlig med kabinettspørsmål fra Erna Solberg på mandag, enn at de fire partiene blir enige om en bindende avtale før den tid, mener Skartveit, som understreker at en slik utvikling vil være alvorlig.

– Da har samarbeidsprosjektet hennes strandet. Et kabinettspørsmål er alltid et uttrykk for at ting har gått galt, fordi det innebærer at hun må sette sin stilling til disposisjon for å få viljen sin. Da er det alvor.

Skartveit kommenterer krisen: Frykter Sylvi Listhaug

Vil ikke endre på bilpakken

– Om det oppstår en situasjon der det blir stilt kabinettspørsmål, er det noe KrF må ta stilling til, sier Hareide til NTB.

Mens kilder i Venstre sa til Adresseavisen fredag at «forhandlingene har kollapset», skal ikke Kristelig Folkeparti være like pessimistiske.

VG skrev fredag at regjeringspartiene mener det nye tilbudet Venstre og KrF var så godt at de «ville ha tungt for å stemme imot», ifølge flere kilder.

Den omstridte bilpakken står imidlertid bom fast, og skal ikke være endret på i det nye tilbudet.

Kilder til VG: Slik prøvde Erna å redde budsjettet

Vil ikke kommentere

Det er ventet at regjeringspartiene vil legge fram sitt seneste tilbud til støttepartiene på en pressekonferanse i helga, men talsmenn for Høyre ville ikke kommentere dette lørdag formiddag.

– Ingen kommentar, sier statssekretær Sigbjørn Aanes ved Statsministerens kontor til NTB.

(VG/NTB)