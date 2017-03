Siv Jensen etter Venstres regjerings-ultimatum: – Jeg trodde det var god stemning mellom oss

Frp-leder Siv Jensen sier hun ikke forstår hvorfor Trine Skei Grande truer med å felle Høyre/Frp-regjeringen etter valget for selv å få regjeringsmakt.

– Jeg trodde det var god stemning mellom oss, jeg. Men jeg registrerer utspillet fra Trine Skei Grande og Venstre, og må bare ta det til etterretning, sier Jensen til VG.

Hun er overrasket etter at Venstre-leder Trine Skei Grande i VG onsdag varsler at hun vil felle Høyre/Frp-regjeringen etter valget dersom ikke Frp selv overlater plassen i regjering til Venstre og KrF.

– Vi vil tvinge oss inn i regjeringsposisjonen så fort vi kan, sier Grande til VG, tre dager før Venstre starter sitt landsmøte i Ålesund.



Hun begrunner strategien med å få Frp ut av regjeringskontorene med at det mangler et «verdifellesskap» mellom Frp og Venstre.

– Jeg vil gjerne ha en regjering som jobber på noen felles verdier. Det handler om mangfold, toleranse og om ikke å bygge opp konflikter i et samfunn, sier Grande.

Ingen løfter lenger



Klokken 13 onsdag møtes Trine Skei Grande, Siv Jensen og Erna Solberg til en pressekonferanse på Statsministerens kontor. Der skal de skryte av hvor store kutt i klimagassutslippene de mener de nå får til som følge av samarbeidet på borgerlig side med tall som kommer i Perspektivmeldingen.

Foran valget i høst er situasjonen på borgerlig side dramatisk annerledes enn hva den var for fire år siden. Både KrF og Venstre sier klart fra at de ikke ønsker at Høyre/Frp-regjeringen skal fortsette. For fire år siden lovet derimot lederne for alle de fire borgerlige partiene at et borgerlig flertall skulle gi en borgerlig regjering.

– Jeg skulle ønske at vi kunne sagt det samme nå, også fordi vi har vist i disse fire årene at alle fire partier har fått gjennomslag og at vi har fått landet i riktig retning, sier Siv Jensen.

– Det eneste vi vet sikkert nå er at det kommer til å bli bråk på borgerlig side etter valget?

– Jeg har ikke tenkt å legge opp til bråk. Jeg vil samarbeide med andre partier, jeg, sier Jensen.

Åpenbart krevende



Hun mener uttalelsene fra Venstre-lederen ikke bidrar til bedre samarbeid mellom de fire partiene.

– Venstre må velge hva de vil gjøre, men det fremstår ikke akkurat spesielt demokratisk.

Samtidig lover Siv Jensen også selv at hun og Frp ikke vil støtte en regjering de selv ikke er en del av.

– Hvis vi ikke er i regjering, så er vi i opposisjon og vil forhandle fra sak til sa, sier hun.

– Da blir det fort krevende på borgerlig side?

– Ja, det er jo helt åpenbart. Det er derfor jeg tenker at det å være opptatt av å gjennomføre, samarbeide og skape flertall for ting er bedre enn å velge denne strategien som Venstre har valgt. Men det er deres valg, sier Frp-lederen.