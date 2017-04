Regjeringen vil forby strømming av filmer som er ulovlig lagt ut

Regjeringen foreslår en skjerping av åndsverkloven som gjør det straffbart å se filmer og annet beskyttet innhold på nettet når kildene er åpenbart ulovlige.

Ifølge Kulturdepartementet vil hovedregelen være at den som surfer på nettet, ikke vil ha noe ansvar selv om materialet de ser på, er ulovlig lagt ut.

– Men vi foreslår et unntak fra denne hovedregelen, slik at det i visse tilfeller vil være ulovlig å strømme åndsverk og annet opphavsrettslig beskyttet innhold, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

– Dette kan for eksempel gjelde en film som er ulovlig lagt ut på nettet når det er åpenbart at innholdet er lagt ut i strid med åndsverkloven. Bruk av ulovlige strømmetjenester fører til at rettighetshaverne ikke får betalt for det de har laget. Det nye lovforslaget gir brukerne insentiver til å bruke lovlige tjenester i stedet, sier hun videre.

Les også: Nå kan du se på Netflix uten nett

I lovforslaget heter det at "Brukere som oppsøker slike ulovlige tilbud og ser filmer gratis, selv om de er vel vitende om at filmene er gjort tilgjengelig på internett – og at den ulovlige tjenesten påfører rettighetshaverne tap, vil kunne komme i ansvar".

Forslaget til ny lov skal erstatte gjeldende åndsverklov fra 1961, en lov som ifølge regjeringen framstår som fragmentert og vanskelig tilgjengelig. Det nye lovforslaget betegnes som både mer teknologinøytralt og lettere tilgjengelig. Ønsket er å styrke posisjonen til skapende og utøvende kunstnere.

Historien om Netflix-sjefen: Forbannet på regning - ble milliardær

Samtidig understrekes det at EU er i gang med å reformere regelverket for opphavsrett, og at det er grunn til å tro at dette vil ha innvirkning også på den nye norske åndsverkloven.