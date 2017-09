Regjeringen vil forby halvautomatiske håndvåpen

Regjeringen foreslår nå å forby halvautomatiske rifler av den typen som politiet og Forsvaret bruker.

Forbudet vil også gjelde de som allerede har fått tillatelse til å eie slike våpen. Lovforslaget ble presentert av justisminister Per Willy Amundsen (Frp) fredag.

Statsminister Erna Solberg sier til VG at det er våpen med store magasiner og stor ildkraft som nå skal ut av sivile hender.

– Som jeger trenger du ikke mer enn fem skudd. Så vil det være en liten gruppe som får lov til å erverve slike våpen, og det vil være eliteskyttere på internasjonalt nivå som bruker slike våpen i konkurranse, sier Solberg.

Unntak for proffe



Det blir gjort unntak for noen samlere og enkelte sportsskyttere.

– Men du skal være en ganske god skytter og veldig aktiv før du får lov, presiserer hun.

TIL MEDIA: Statsminister Erna Solberg svarte på pressens spørsmål under fredagens pressekonferanse. Foto: Terje Bringedal , VG

Solberg legger til at de var viktig å forby det våpenet som ble brukt til å gjøre så stor skade 22. juli.

– Vi så 22. juli hvor raskt man kan skyte mange og hvor vanskelig det er å komme unna når noen kan skyte med 25 skudd. For meg er det et argument for hvorfor denne typen ikke skal være tillatt, sier hun.

Direktelinje mellom politi og forsvar



Regjeringen har også fastsatt en ny bistandsinstruks i Statsråd fredag. Den kutter leddene mellom politi og Forsvaret betydelig når politiet har behov for sistnevntes ressurser.



Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at politiet fortsatt skal ha kommandoen over alle aksjoner, også maritim kontraterror i fredstid.

Hun sier at politiet nå kan ta kontakt med Forsvaret direkte uten at det går via politisk ledelse. Men både forsvarsministeren og justisministeren vil ha et «rødt kort» og kan avslå bistand i helt spesielle situasjoner.

Etter 22.juli 2011 vedtok Stoltenberg-regjeringen å bråstoppe nye tillatelser til å kjøpe halvautomatiske rifler, men alerede i 2012 var det igjen mulig å søke om våpenløyve.