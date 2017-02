Regjeringen får holde Storskog-redegjørelse bak lukkede dører

Dialogen med Russland om grenseovergangen ved Storskog må holdes hemmelig, mener regjeringen.

Statsminister Erna Solberg (H) kalte det «utenrikspolitisk risikosport» å skulle orientere Stortinget åpent om dialogen med Russland om asylstrømmen som kom over Storskog-grensen i Finnmark høsten 2015. Nå har Stortingets presidentskap besluttet å følge statsministerens anbefaling og heller holde en lukket høring i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité (DUUFK).

I et brev til statsministeren datert 24. januar skriver stortingspresident Olemic Thommessen (H) at presidentskapet etter å ha sondert med partiene på Stortinget har kommet til at en lukket høring er mest hensiktsmessig.

«I tillegg vil de ansvarlige statsrådene på vanlig måte kunne be om å få holde en muntlig redegjørelse i plenum», skriver presidentskapet videre.

– Presidentskapet har foretatt en sondering med aktuelle parter og i brev gitt tilbakemelding til statsministeren. Det er opp til regjeringen å be om en redegjørelse. For ordens skyld, har presidentskapet ingen videre rolle i dette, sier Thommessen til VG.

Krevde redegjørelse

–Det er vanskelig å gå i rette med regjeringen når den sier en åpen redegjørelse vil kunne være til skade for norske interesser, sier Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås til NTB.

Han var blant stortingspolitikerne som før jul krevde en redegjørelse fra innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp), etter at Russland benektet at det hadde vært noen enighet om retur av rundt 1.300 asylsøkere med multivisum, slik Listhaug hadde hevdet flere ganger både muntlig og skriftlig.

–At redegjørelsen holdes i Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, er ikke det samme som å snakke for Stortinget i plenum. Det er jo kun et fåtall representanter som møter i DUUFK, og det som sies der, er ikke ment for offentligheten, påpeker han.

UD: – Helt ordinær fremgangsmåte

VG stilte Frode O. Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, tre spørsmål om hvorfor man ønsker lukkede dører, på hvilken måte man skal sørge for at disse opplysningene kommer ut i offentligheten på et senere tidspunkt og hva nordmenn har å tjene på at regjeringens dialog med Russland foregår i det skjulte.

Andersen i UD svarer følgende i en epost til VG:

– For UDs del omhandler denne saken tildels gradert informasjon og vurderinger som, basert på innholdet, bør håndteres i Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen (DUUFK). Dette er en helt ordinær fremgangsmåte i utenrikspolitiske saker.

Tre statsråder

Det er ikke kjent når den lukkede høringen skal skje, men trolig vil både Listhaug (Frp), utenriksminister Børge Brende (H) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) stille. I et brev til Stortinget før jul i fjor, påpekte statsministeren at Storskog-problemstillingene berører det konstitusjonelle ansvaret til alle de tre statsrådene.

Høsten 2015 kom det rundt 5.500 asylsøkere til Storskog i løpet av kort tid. Etter at det ble gjort lovendringer, etablert ny asylinstruks og forhandlet med russerne i fjor, opphørte trafikken nærmest på dagen.

Listhaug har siden februar i fjor hevdet at Norge hadde en enighet med Russland om å sende tilbake asylsøkere med multivisum, noe den russiske ambassaden benektet overfor TV 2 i desember.

