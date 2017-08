Rapport: Disse veiprosjektene kan ryke

15 prosjekter i regjeringens prestisjeplan står i fare for ikke å bli realisert hvis kostnadsrammen på 1064 milliarder i skal overholdes, viser ny rapport.

– Vi er bekymret. Det er viktig å få fram at kostnadsøkningene ikke skyldes økte lønnskostnader eller lavere effektivitet, men at det skyldes andre krav i prosjektene enn hva som er planlagt, sier direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen for bygg og anlegg til VG.

Stortingsmeldingen Nasjonal transportplan (NTP) ble lagt fram med brask og bram 5. april i år.

Planen har vært en av regjeringens og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens store prestisjesaker, og ble presentert som tidenes satsing på samferdsel.

Men i en rapport laget av Oslo Economics på bestilling fra Entreprenørforeningen for bygg og anlegg og Veidekke, står det at store kostnadstap på prosjektene kan sette flere av dem i fare.

Disse prosjektene kan ryke: E18 Slependen – Drengsund Rv 19 Moss E39 Aksdal – Våg E39 Ådland – Svegatjørn (Hordfast) E39 Vågsbotn – Klauvaneset E39 i Sogn og Fjordane, strekningsvis utbedring Byrkjelo – Sandane E39 Ålesund – Molde (Møreaksen) E134 Strømsåstunnelen, nytt tunnelløp E134 Saggrenda – Elgsjø E134 Vågsli – Røldal E6 Åsen – Steinkjer E14 Stjørdal – Meråker E10 Fiskebøl – Nappstraumen E6 Olderdalen – Langslett Rv 93 Kløfta

Kilde: Rapporten «Kostnadsøkninger i planperioden kan gjøre Nasjonal transportplan urealistisk» av Oslo Economics.

15 prosjekter i fare



Rapporten viser til at prislappen på veiprosjekter i snitt har blitt 40 prosent dyrere gjennom planleggingsfasen.

15 prosjekter står i fare for ikke å bli realisert dersom man skal holde seg til kostnadsrammen i Nasjonal transportpan. E18 i Asker, E39 Ålesund-Molde og E6 Levanger-Steinkjer er blant disse prosjektene.



En annen mulighet er at skattebetalerne må punge ut betydelig mer penger for å realisert prosjektene.

Nyheten om at transportplanen inkluderer en ny ferjefri E39 mellom Adland og Svegatjørn ble lekket av regjeringen før fremleggelsen av planen. Dette prosjektet står også i fare for ikke å bli realisert, ifølge rapporten.

I Nasjonal transportplan er det nevnt i en bisetning at prislappen på veiprosjekter i snitt har blitt 40 prosent dyrere. I juni skrev VG at mange av de dyreste prosjektene i transportplanen går med stortap.

Bekymret bransje



«Selv om NTP skulle bli tidenes satsing på samferdsel målt i nominelle kroner, er det usikkert om midlene vil gi de planlagte kilometer vei, eller om deler av planen vil spises opp av kostnadsøkninger», står det i rapporten.

Nå er Entreprenørforeningen bekymret for at mange veier aldri vil bli bygget, og at mange lokalsamfunn som nå tror de vil få ny vei, vil bli skuffet.

– Det er viktig å få ned tiden som brukes på planlegging og omkamper, og vi ønsker en tidligere tydeligere involvering av entreprenørene, sier Sandberg i Entreprenørforeningen.

– Politikerne har muligheten



Sandberg trekker fram viktigheten av at Statens vegvesen bruker kontrakter der man får tydelig involvering av entreprenørene tidlig i prosessen, og som gir mer standardisert og industrialisert veibygging.

– Her har politikerne muligheten til å ta legge klare føringer og ta tydeligere beslutninger, sier Sandberg.

Sandberg tror det er mulig å bygge veiene billigere ved å velge nye modeller for veibygging og viser til at Nye Veier AS har klart å redusere kostnadene i sine prosjekter med 20 prosent.

– Vi er helt avhengig av forutsigbarhet. Frykten for oss er at mange av prosjektene står i fare for å ikke bli bygd, sier hun.

VILLE VEIER: Statsminister Erna Solberg (H) besøkte Arna stasjon sammen med Terje Breivik fra Venstre (tv), Helge Andre Njåstad (Frp) og Knut Arild Hareide (KrF) 28. februar. Under besøket ble det lekket nyheter om en ny ferjefri E39 mellom Ådland og Svegatjørn. Veien er blant prosjektene som står i faresonen for ikke å bli gjennomført, ifølge rapporten fra Oslo Economics. Marit Hommedal , NTB scanpix

Risiko størst ved prosjekter sent i perioden



Økonomen bak rapporten, Eirik Nøren Stenersen, sier at flere prosjekter som er ment å starte opp i planperioden til Nasjonal transportplan, står i fare for å bli utsatt.

– Det vi har gjort er å se på bevilgningene som ligger i transportplanen, og hvordan de 1000 milliardene fordeler seg. Vi påpeker at en gjentagelse av historien med store kostnadsøkninger i startfasen av prosjektene vil umuliggjøre gjennomføring av transportplanen om ikke rammene øker, sier han til VG.

Han viser til at det inngår to perioder i Nasjonal transportplan, en fra 2018 til 2023 og en fra 2024-2029.

– I transportplanen er det listet opp i hvilken periode pengene til prosjektene skal komme, og om pengene er nok til å fullfinansiere prosjektene. For prosjektene som kommer sent i planperioden og som ikke prioriteres fullfinansiert, er muligens risikoen for utsettelser størst, sier Stenersen.

Det presiseres i rapporten at de ikke har grunnlag til å anslå akkurat hvilke prosjekter som står i fare for å ikke bli realisert, men at det kan antas at de som har kommet kortest i utredningsprosessen står i fare, i tillegg til de som havner utenfor planperioden.

