Oljefesten er slutt – Ap frykter oppvasken

Nå er oljefesten i norsk økonomi over. Ifølge embetsverket hos finansminister Siv Jensen (Frp) går det ikke an å bruke én eneste oljekrone mer enn det regjeringen gjør i 2017.

Høsten 2014 lå det an til at det kunne fases inn stadig mer oljepenger helt fram til 2035. Men nå er det stopp:

I et arbeidsnotat skriver Siv Jensens eget embetsverk at nå er det stopp, og at «det de nærmeste årene ikke er rom for noen ytterligere opptrapping av bruken av oljeinntekter, etter en betydelig opptrapping siden 2001»..

– Siv Jensen og regjering har hatt oljepengefest i fire år, og på vei ut av regjeringskontoret varsler de at festen ikke kan fortsette og ber de som kommer etter om å ta oppvasken, sier Marianne Marthinsen, Aps finanspolitiske talskvinne.

I 16 år har politikerne på Stortinget økt bruken av oljepenger hvert eneste år, fra 17,5 milliarder kroner i 2001, og opp til 220,9 milliarder kroner i år.

Ikke rom for opptrapping



Men nå er det bråstopp for videre økning.



– Aldri før har regjeringen sagt i så klartekst at handlingsrommet fremover er null, sier Marthinsen.

I det reviderte nasjonalbudsjettet som finansminister Jensen la fram i går, er ordlyden en annen: Her står det at politikerne, med dagens handlingsregel, har rom til å bruke mellom tre og fire milliarder oljekroner ekstra i året fremover.

Tildekker og underkommuniserer



Ifølge Finansdepartementet er det ingen motsetning, fordi oljepengebruken måles ulikt i de to dokumentene: I løpende kroner i nasjonalbudsjettet, og i andel av BNP i arbeidsnotatet.

– Regjeringen tildekker og underkommuniserer. Vi ser først i et arbeidsnotat hva det faktisk er snakk om. Regjeringen forsøker å holde dette fra offentligheten, fordi de ønsker ikke å bli konfrontert med at handlingsrommet er borte, sier Marianne Marthinsen, som er en høyaktuell finansminister-kandidat dersom Arbeiderpartiet vinner valget til høsten og overtar regjeringskontorene.

I statsbudsjettet for 2015 så alt mye lysere ut: Da tilsa fremskrivningene at politikerne kunne fase inn oljemilliarder helt frem til 2035.

Marthinsen i Ap mener Jensen og Solbergs overforbruk av oljepenger er en viktig grunn til at bråstoppen kommer 18 år for tidlig.

Overforbruk



TOMT: Marianne Marthinsen – her sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre – beskylder regjeringen for å ha tømt handlingsrommet for mer oljepenger. Foto: Trond Solberg , VG

– Oljepengebruken begynte å vokse i dét de blåblå inntok regjeringskontorene, og det var lenge før oljeprisen falt. Siden har det fortsatt i et tempo vi aldri har sett maken til. De har ikke klart å finne inndekning for skattekuttene til de rikeste, men heller hentet penger fra oljefondet. I valgkampen 2013 fortalte Jensen og Solberg at det var mer effektiv bruk av pengene og byråkratikutt som skulle finansiere skattekuttene. Men vi vet alle hvordan det har gått, sier Marthinsen.

Ifølge Ap-politikeren ville oljepengebruken vært 120 milliarder lavere enn den er i dag, dersom veksten i oljepengebruken hadde fortsatt som under de rødgrønne. Det ville gitt et større handlingsrom for fremtidige regjeringer, ifølge Marthinsen.

I februar ble politikerne på Stortinget enige om å endre handlingsregelen for oljepengebruk fra fire til tre prosent.

– Poenget med handlingsregelen er å bruke oljepenger i et fornuftig og bærekraftig tempo. Det er det regjeringen har brutt med. Nå kommer bråstoppen før vi virkelig har behov for å bruke oljefondet som en buffer mot høyere pensjonskostnader, sier hun.

Brukte mindre enn hun kunne



Finansminister Siv Jensen (Frp) svarer at hun har latt være å bruke 370 oljemilliarder, og avviser påstandene om overforbruk og bråstopp.

– Regjeringen har hvert år brukt mindre enn 3 prosent av fondsverdien, til tross for at vi har brukt ekstra oljepenger for å bekjempe ledighet. Med denne denne ansvarlige pengebruken har regjeringen gjennom årene 2014 til 2016 brukt ca. 370 milliarder kroner mindre enn fondets gjennomsnittlige realavkastning over tid, skriver Jensen i en epost til VG.

Departementets egne tall viser at Solberg-regjeringen har økt oljepengebruken med om lag 20 milliarder kroner hvert år i de fire årene de har styrt Norge.

Men Jensen legger til at regjeringen har brukt riktig mengde oljepenger til riktig tid, og viser til at det verste oljeprisfallet på 30 år kom på deres vakt.

– Ledigheten er på vei ned, veksten i økonomien er på vei opp og flere kommer i jobb. Det synes jeg også Ap og skal glede seg over, fremfor å svartmale situasjonen i norsk økonomi, skriver finansministeren.

Økt skatt nødvendig



I arbeidsnotatet fra Finansdepartementet står det at direkte skatter og trygdeavgifter for husholdningene må økes med om lag 8 prosentenheter i 2060 for å finansiere gapet mellom beregnede inntekter og utgifter.

«Dersom det tas hensyn til at skatteøkningen kan bidra til å svekke arbeidstilbudet og skattegrunnlaget for finansieringen av offentlige velferdsordninger, vil den nødvendige økningen i skattenivået bli større enn dette», heter det videre.

Står fast på skatteløftet

– Må Ap nå øke skattene mer enn dere har lovet for å få budsjettene til å gå opp?

– Skatteløftet vi har gitt, står fast. Svarene fra Finansdepartementet viser at de som får ansvar med å få budsjettene til å gå opp fremover, får en mye vanskeligere jobb enn det Siv Jensen har hatt. Det må bety at virkningsløse skattekutt til dem som har mest må legges i skuffen. Men vi er ikke et parti som ved alle korsveier går til skattebetalernes lommebok. Vi står ved vårt skatteløfte, sier Marianne Marthinsen.

PS: I revidert nasjonalbudsjett varsler regjeringen at de vil redusere årets oljepengebruk med 4,7 milliarder, sammenlignet med statsbudsjettet som ble vedtatt i fjor høst. Hovedårsaken er at folketrygdens utgifter blir noe lavere enn anslått fordi pensjonistenes inntektsøkning blir lavere enn forutsatt i fjor høst.