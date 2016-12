NTB: Anundsen og Lien ferdige som statsråder

Både Anundsen og Lien skal ifølge NTB selv ha uttrykt et ønske om å tre tilbake. Per-Willy Amundsen og Terje Søviknes skal være erstatterne.

Endringene skal etter planen bli offentliggjort i forbindelse med statsråd førstkommende tirsdag klokken 16.

Etter det NTB erfarer skal justis- og beredskapsminister Anders Anundsen bli erstattet av Per-Willy Amundsen, som i dag er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Os-ordfører Terje Søviknes blir Liens etterfølger som statsråd i Olje- og energidepartementet, etter det NTB kjenner til.

DN skriver at planen kan endre seg før tirsdagens statsråd.

Kritikk

Anundsen har flere ganger i sin periode som statsråd fått kritikk, og særlig i saken om asylbarna blåste det rundt justisministeren. Anundsen ønsket å sende lengeværende asylbarn ut av landet, og saken fikk enorm oppmerksomhet der blant annet de rødgrønne valgte å legge ned mistillitsforslag mot han.

Opposisjonen samlet seg likevel om sterk kritikk av statsråden gjennom et såkalt daddelvedtak – den sterkeste kritikk Stortinget kan uttrykke uten å gripe til mistillit.

Dette kom i etterkant av at regjeringen i april kom til enighet om asylbarnsaken, der Venstre og KrF fikk gjennomslag for flere av sine krav om å hente hjem flere asylbarn.

Noen dager senere måtte han forklare seg etter at riksrevisjonen påpekte flere alvorlige svakheter i departementets samordning og styring av arbeidet med samfunnssikkerhet og -beredskap.

Anundsen måtte også tåle en del kritikk da han senere samme år laget ut en kontroversiell «skrytevideo» på Justisdepartementets regning.

Fakta: Forrige endring i regjeringen For nesten nøyaktig ett år siden, 16. desember i fjor, ble det klart at tre statsråder måtte forlate regjeringen, at fire nye rykket inn og at tre byttet departement. Linda Hofstad Helleland (H) tok over som kulturminister etter Thorhild Widvey (H), Vidar Helgesen (H) som klima- og miljøminister etter Tine Sundtoft (H), Anniken Haugli (H) som arbeids- og sosialminister etter Robert Eriksson (Frp), Jon Georg Dale (Frp) som landbruksminister etter Sylvi Listhaug (Frp), Listhaug tok over som statsråd med ansvar for asyl- og innvandringsfeltet. Per Sandberg (Frp) tok over som fiskeriminister, Vidar Helgesen (H) som klimaminister og Elisabeth Vik Aspaker (H) som Europaminister.

Comeback

Olje- og energiminister Tord Lien har i likhet med Anundsen vært statsråd i hele Solberg-regjeringens levetid. Han erstattes av mangeårig Os-ordfører Terje Søviknes, som dermed får sitt definitive comeback i rikspolitikken.

Både Anundsen og Lien skal etter det NTB forstår selv ha uttrykt ønske om å tre tilbake.

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam sier det er grunn til å tro Lien på at han selv ønsket seg ut.

– Jeg har fått høre at han har fått en ny jobb i Trøndelag og han har lenge vært opptatt av å få mer tid med familien, sier Takvam.

Hvorvidt det også ligger an til endringer i regjeringslaget til Høyre den nærmeste tiden, er ifølge NTB ikke kjent.

Men NRK melder at det trolig blir flere endringer i regjeringen.

– Overraskende

– Dette kan vi ikke kommentere, så vi henviser til statsministerens kontor, sier pressevakt Andreas Skjøld-Lorange ved justisdepartementet.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier at hun ikke har hørt noe om endringene.

Professor i statsvitenskap Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo er meget overrasket over de varslede utskiftningene av statsråder.

– Det er litt interessant og overraskende. Både Anundsen og Lien har jo vært en av tungvekterne i Frp, men ofte er det jo private eller familiære årsaker som oppgis, og ofte kan dette være reellt. At Per Willy Amundsen skal erstatte Anundsen kan bli oppfattet ganske kritisk hos en del andre partier, særlig i Venstre og KrF. Han er en profilert innvandringskritiker, og når de allerede har Listhaug der, og i tillegg får Amundsen i justisfeltet, vil det være en skjerpelse i favør av Frp. Det ser oppsiktsvekkende ut når vi ser hvor omstridt Listhaug er, sier Aardal.

Han mener at både Anundsen og Lien har hatt godt grep om sine departementer, og at det neppe er politiske grunner til at de nå i følge NTB skal gå av.

Aardal peker også på at ingen av de to NTB hevder skal ta over har statsråderfaring, og at Søviknes også mangler erfaring fra rikspolitikk.

– Han har også den gamle historien med 16-åringen som vil bli rullet opp igjen og som kan skape turbulens. At de skal overta så tunge departementer, er litt rart. Jeg ser ikke bort fra at det vil skje andre rokkeringer, og at det ikke er disse to departementene som de to nye i så fall overtar, sier han.

– Frykt for Senterpartiet

Valgforsker Frank Aarebrot tror frykten for Senterpartiet er en av grunnene til at FrP etter sigende foretar to ministerbytter til uken.

– Frp er redde for at Senterpartiet skal overta som protestpartiet i bygdene. Senterpartiet sier nei til alt for tiden, mens FrP er nødt til å støtte regjeringens side.

Dette kan være noen av årsaken til å vurdere Søviknes som olje- og energiminister.

– Søviknes er en lokalpolitiker, så han kan dra disse stemmene.

Aarebrot er likevel overrasket over at Tord Lien går som olje- og energiminister.

– Han har profilert partiet på en rolig og fin måte. Og så er han fra Nord-Norge. Det er der oljekampen foregår nå.

At Anundsen må gå, er ikke like overraskende, synes valgforskeren. Ifølge Aarebrot har han vært en lite tydelig justisminister.

– Han sender statssekretæren på vanskelige debatter, i stedet for å komme selv. Man må være tilstede i det moderne kommunikasjonssamfunnet. Det har ikke han vært.

Verken Anundsen eller Lien er på valg ved neste års stortingsvalg. Aarebrot tror at dette kan være avgjørende for at de byttes ut.

– I noen grad handler det nok om det. Partiet vil gjerne ha aktive politikere med en viss troverdighet, som kan fortsette i regjeringen dersom de skulle vinne valget.

