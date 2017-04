NAF: – Enormt mye bompenger

NAF vil ha ny debatt om finansieringen av nye veier når regjeringen i ny nasjonal transportplan (NTP) legger opp til at bilistene skal betale rekordbeløp.

Regjeringen planlegger å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene.

Dette blir i så fall ny rekord når man ser på bompenger stilt til disposisjon for riksveier.

– Vi kan ikke annet enn glede oss over storsatsingen på samferdsel og en dobling av budsjettet sammenlignet med den forrige NTP-en. Men den gamle modellen med enormt mye bompenger er forutsetningen for å få til disse investeringene, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

– Dette bompengesystemet vil vi ha bort, og vi vet at Ketil Solvik-Olsen er litt beskjemmet over dette. Han kunnet hatt mer fokus på hvordan han skal begrense bompengebruken, sier Sagedal.

–Vi savner at det ikke kommer klart fram i NTP-en at bare de som bruker veien skal betale for den, at man ikke kan kreve inn penger i etterkant og at man skal unngå for mange beskatninger inn og ut av byene, legger Sagedal til.

Hun mener bompengeandelen nå er så høy at det er vanskelig å få oversikt over hva som ligger inne med alle bymiljøpakker og forskjellige veiprosjekter.

– Det er veldig få prosjekter man får til i dette landet uten bompengefinansiering, men heldigvis må alle voteres over i Stortinget, sier Sagedal.

Lavere bompengeandel

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at bompengeandelen vil variere fra prosjekt til prosjekt, men at andelen gjennomgående vil være lavere enn de rødgrønnes opplegg:

– Rogfast skulle ha en bompengeandel på opp mot 90 prosent, slik min forgjenger Marit Arnstad (Sp) la opp til. Nå blir andelen under 70 prosent i prosjektet vi nå presenterer, sier han.

Bompengeandelen i nye veiprosjekter blir redusert fra 35 til 29 prosent sammenlignet med inneværende transportplan.

TØI-topp forventet mer bompenger

Kjell Werner Johansen, assisterende direktør i Transportøkonomisk institutt (TØI) er derimot positivt overrasket over at bompengenivået på riksveiene ikke er høyere.

– Jeg synes ikke bompengenivået man ser for seg fremover ikke er spesielt høyt. Jeg hadde regnet med at bompengebeløpet skulle øke utover siden det er ganske mange store prosjekter som skal finansieres med bompenger. Og mange av disse kommer sent i perioden, sier han til VG.

– Så du er positivt overrasket?

– Ja.