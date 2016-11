Kveldens krisemøte om budsjettet er i gang

Statsminister Erna Solberg bruker lørdagskvelden på nok et krisemøte om statsbudsjettet.

Klokken tikker for regjeringspartiene, og nå er det under ett døgn til den selvpålagte fristen for å få til en budsjettavtale med Venstre og KrF.

For andre kveld på rad har Erna Solberg (H) invitert finansminister Siv Jensen (Frp), Venstre-leder Trine Skei Grande og leder i KrF, Knut Arild Hareide, til krisemøte i statsministerboligen. Skei Grande var den første av partilederne som ankom forhandlingene i kveld.

– Jeg er veldig spent på hva regjeringspartiene har kommet opp med, sier Skei Grande til VG.

Like etter kom KrF-leder Knut Arild Hareide. Han forventet at det hadde blitt gjort en god del jobb fra regjeringspartienes side etter at gårsdagens forhandlinger ble avsluttet.

Det var i alle fall signalene fra regjeringspartiene. Jeg vet det har vært kontakt mellom de finanspolitiske miljøene i dag, så jeg har grunn til å forvente at det kommer noen nye ting i dag, sier Hareide.

SPENT: Det var en ordknapp Venstre-leder som ankom budsjettforhandlingene lørdag kveld. Foto: HALLGEIR VÅGENES

Et av de største spørsmålene er hva som vil skje med den omstridte bilpakken. Så langt i budsjettforhandlingene er det denne partiene har kranglet mest om. Venstre har vært klare på at de ikke vil godta bilpakken som den er i dag. KrF har på sin side ikke ønsket å stille noe ultimatum, noe Hareide gjentok i kveld.

Villig til å se på løsninger



– Vi har ikke stilt noe ultimatum om den bilpakken. Vi har reagert på at det har vært en overkompensasjon i den bilpakken, og jeg har og reagert på den måten regjeringen har opptrådt på. De vet jo at vi var i forhandlinger før statsbudsjettet ble lagt frem, og da takket vi nei til det tilbudet som kom, sier han.

Hareide sier at KrF er villige til å se på løsninger også uten bilpakken, men at det da kreves mer av regjeringen på de andre punktene.

– Det som har vært et tydelig budskap fra oss er at klimagassutslippene må gå ned, som alle har lovt, sier han.

Hareide ønsker ikke å spekulere i hvordan Venstre stiller seg til dette i dag.

– Jeg tror alle fire er enige om at vi må få en løsning med alle fire partiene. Å få ned klimagassutslippene har vært alles mål, og det har også vært hovedutfordringen, sier Hareide.

Konstruktivt møte



Også i går møttes de fire partilederne, de parlamentariske lederne for Høyre og Frp og alle partienes forhandlingsledere for å finne en løsning på budsjettfloken. Det klarte de ikke i løpet av de drøyt to timene møtet varte.

– Vi kommer til å forhandle videre, vi har hatt et konstruktivt møte, og jeg tror de har mye å tenke på som de kan jobbe videre med, sa Skei Grande da hun kom ut fra gårsdagens møte.



Ifølge kilder VG har snakket med lot regjeringspartiene seg ikke rikke på den kontroversielle bilpakken. Mens Venstre har avvist pakken kontant, åpnet KrF-leder Knut Arild Hareide torsdag i VG for å godta den.

Han gjentok budskapet da han talte på nominasjonsmøtet til Hordaland KrF på Stord i dag:

– Og hvis du spør meg, hva er det viktigste? Nei, det er faktisk ikke akkurat drivstoffavgiftene, som er det viktigste for KrF i den runden vi har nå, sa Hareide.

KrFs landsstyre vil ha med Venstre



Et stort spørsmål er dermed om KrF-ledelsen er villig til å inngå en budsjettavtale med Høyre og FrP uten Venstre. Landsstyret til KrF signaliserte på et ekstraordinært møte fredag at alle fire partier skal være med.

Høyre og FrP gjorde det allerede før budsjettforslaget til regjeringen ble lagt fram at bilpakken ikke er gjenstand for forhandlinger.

Bilpakken innebærer blant annet at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. Til gjengjeld får kompensert i overkant av 900 millioner kroner på grunn av redusert årsavgift, økt pendlerfradrag lavere bompengetakster.