KrF: – Kan godta drivstoffavgifter på regjeringens nivå

KrF-leder Knut Arild Hareide avviser blankt at han har gitt grønt lys til hele regjeringens bilpakke, og sier regjeringen fortsatt kan bli tvunget til å åpne den. Men noe er han villig til å godta allerede nå.

Fakta: Høyre/Frps bil-ultimatum ** Regjeringen la i oktober fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. ** Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter. ** Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes med seks øre og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. ** Det kommer en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. ** Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

– Bilpakken er ikke låst. Men KrF har ikke stilt ultimatum rundt bilpakken. KrF kan akseptere at drivstoffavgiftene står på regjeringens nivå. Det problematiske er overkompensasjonen til fossile biler. Det er ikke bærekraft for et grønt skifte på sikt, sier Hareide til VG ved 12-tiden tirsdag.

Da var KrF-lederen kommet tilbake fra forhandlingsmøtet på Statsministerens kontor sammen med Venstre-leder Trine Skei Grande.

Der fikk de beskjed om at Høyre og Frp kunne akseptere en rekke av forslagene som Venstre og KrF har lagt på bordet siden lørdag. Forslagene fra de to sentrumspartiene er ment som et alternativ til å åpne regjeringens betente bilpakke.

– Vi kan ikke godta alt, men det er endel som er løsbart, sa Frps finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi etter forhandlingsmøtet.

Men de to regjeringspartiene sa også nei til mange av forslagene fra Venstre og KrF. Derfor kan ikke KrF eller Venstre nå godta noen skisse til løsning, opplyser kilder til VG.

Ifølge kildene vil særlig Venstre, men enn så lenge med full støtte fra KrF, forlange at regjeringen enten åpner opp og forhandler om bilpakken eller at Venstre og KrFs klimapakker fra helgen blir så godt som fullt ut akseptert.

– Ingenting er klart før alt er klart. Venstre har spilt inn en rekke forslag som vil bidra til å redusere klimautslippene. Det er en del av disse forslagene regjeringspartiene jobber med og som må på plass, sier Trine Skei Grande.

Det er ventet et nytt forhandlingsmøte mellom de fire partiene i løpet av tirsdag ettermiddag eller kveld. Der vil bilpakken trolig bli et viktig tema, ifølge VGs kilder.

På overtid



Partitopper fra Høyre og Fremskrittspartiet møttes alene mandag kveld i statsministerboligen for å drøfte situasjonen i budsjettforhandlingene. De satt sammen i nesten fire timer for å diskutere innspill og krav fra Venstre og Kristelig Folkeparti.

De fire «samarbeidspartiene» har foreløpig gitt seg selv en ny utsatt frist til torsdag med å levere en endelig løsning på budsjettkrisen til Stortinget.