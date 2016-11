KrF-fylkesledere kritiske til regjeringens metoder

Fylkesledere i KrF tror ikke på brudd med Venstre. De mener regjeringspartiene må ta ansvar for bilpakke-kaoset.

Lørdag kveld var partilederne i Høyre, Frp, Venstre og KrF i gang med nye budsjettforhandlinger, hvor målet er å komme frem til en enighet for neste års statsbudsjett.

Ved 23.30-tiden informerte KrF-leder Knut Arild Hareid om at det ikke blir noen løsning innen fristen klokken 18.00 søndag, men at partene fortsetter til uken.

Et av de store spørsmålene, er om partiene vil komme frem til en enighet om den såkalte bilpakken. Regjeringen har lagt frem et forslag der drivstoffavgiftene vil økes, samtidig som bilistene vil få flere fordeler som kompensasjon for de økte avgiftene.

Frp har sagt at bilpakken er ufravikelig. Venstre har vært like klare på at de ikke kommer til å støtte denne, mens KrF har vært noe rundere i sine uttalelser.

Klarer ikke partiene å bli enige, fryktes det at dette kan føre til en politisk krise.

VG har vært i kontakt med flere av fylkeslederne i KrF. Samtlige har troen på at forholdet til Venstre vil bestå gjennom forhandlingene. De er imidlertid svært kritiske til regjeringen.

BILPAKKEN DE KRANGLER OM * Regjeringen la 30. september fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017. * Den såkalte bilpakken, som er blitt en hard nøtt i budsjettforhandlingene mellom de fire borgerlige partiene, er en del av dette opplegget. * Pakken innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre og dieselavgiften med 35 øre. * Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. * Det innføres en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner kroner på dette formålet, noe som ifølge regjeringen vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter. * Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner. * Venstre har til nå sagt at de ikke kan gå med på en slik pakke. Partiet krever større avgiftsøkninger på bensin og diesel, eller lavere kompensasjon. (Kilder: Finansdepartementet) (©NTB) (©NTB)

Leder i KrF i Nordland, Per Pedersen, mener ikke konflikten ligger i forholdet mellom KrF og Venstre. Om regjeringen derimot, har han ikke mange godord å si på kveld nummer to for budsjettforhandlingene.

– Vi opplever nå at regjeringen nok en gang løper fra sine lovnader og avtaler. Vi har en samarbeidsavtale som er meget hardt prøvd etter disse tre årene som har gått siden valget, og jeg synes det er svært beklagelig at en mindretallsregjering skal få seg til å opptre på en slik måte, sier Pedersen.

Han mener regjeringen ikke står inne for de løftene som ble gitt om blant annet at klimautfordringene skal prioriteres.

– Det er etter min mening en uanstendig måte å opptre på. At de inngår en avtale om at å løfte frem klimautfordringene, og så ser vi at de gir med den ene hånden og tar enda mer tilbake med den andre. Det er det som er tilfelle med bilpakken. Det ligner ingenting spør du meg, sier Pedersen.

– Det virker for meg som at det ikke er så nøye når man er kommet i posisjon, da skal de bare raljere med støttepartiene, sier han.

Det er ikke bare Venstre som er et miljøparti, påpeker Pedersen, og nevner at Bondevik-regjeringen faktisk gikk av da den fikk flertallet på Stortinget mot seg i den såkalte gasskraftsaken.

– I så måte har vi ikke noen tradisjon for å gi oss på klima, sier han.

Vil ikke uten Venstre



Ole Døvik, leder i Vestfold KrF, synes ikke det er greit å støtte et budsjett uten Venstre.



– Nei, linjen har vært at vi skal stå sammen, og det synes jeg vi skal fortsette med også her, sier Døvik.

Han får støtte i partifelle, Trude Brosvik, leder for KrF i Sogn og Fjordane.

– Jeg har ingen tro på at KrF og Venstre skiller lag i denne saken. I så fall må vi jo få alt vi ønsker i det budsjettet, og det har jeg liten tro på, sier Brosvik.

Bruker for mye tid



Diskusjonen om bilpakken har tatt for mye av tiden i budsjettforhandlingene, mener Jon Normann Tviberg, leder for partiet i Nord-Trøndelag.

– Det er andre spørsmål som de må jobbe mer med. Mitt inntrykk er at de har brukt lite tid på andre saker, sier Tviberg, som tror det er tvilsomt at det vil komme til noe brudd mellom KrF og Venstre.

Både regjeringspartiene, og til en viss grad Venstre, har gått inn i budsjettforhandlingene som konfliktorienterte, mener leder i Østfold KrF, Brynjar Høidebraaten.

– KrF går til forhandlinger som et løsningsorientert parti. Både regjeringen og Venstre har stilt ultimatum allerede før de har kommet i gang med forhandlingene, sier Høidebraaten, og legger til at det er Høyre og Frp som har ansvar for å få gjennom et budsjett.

– Det er ikke KrF eller andre. Det må mindretallsregjeringen gjøre en skikkelig jobb for, sier Høidebraaten.