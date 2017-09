KrF forlater regjeringssamtalene

Knut Arild Hareide erkjenner at et blågrønt regjeringsalternativ ikke er gjennomførbart.

Høyre, Frp, Venstre og KrF møttes onsdag til flere timer lange forhandlinger på Stortinget. Det store spørsmålet på forhånd var om dette var KrFs siste forhandlingsmøte, slik deres partileder Knut Arild Hareide antydet på forhånd.

Idet de fire partilederne kom ut fra forhandlingene onsdag kveld, ble det klart at KrF ikke lenger vil delta i forhandlingene om ny regjering.

Statsminister Erna Solberg (H) sier at de har hatt et konstruktivt møte og har blitt enige om at de skal samarbeide om konstitueringen til Stortinget. De konstaterer at KrF ikke vil inn i samtaler om regjeringsgrunnlag

– Men regjeringen som sitter kommer til å sitte, sier Solberg, som legger til at de vil komme frem til et budsjett denne høsten.

Ønsker å samarbeide



KrFs Knut Arild Hareide presiserer at de vil fortsette å støtte den sittende regjeringen.

– Vi ønsker å få til politisk gjennomslag, vi ønsker å samarbeide, sier Knut Arild Hareide.

Likevel så KrF nå at en regjering uten Frp ikke ville la seg gjøre. Og en regjering med både KrF og Frp var like uaktuelt.

Solberg sier likevel at døren for at KrF eller Venstre kan gå inn i regjering ikke er lukket.

– Det er fortsatt åpent hvordan vi skal forhandle videre med Venstre, påpeker statsministeren.

Knut Arild Hareide, KrF-leder, sammen med nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Trond Solberg , VG

Alle fire skal møtes i neste uke, også KrF, men da skal de snakke om det de ble enige om i forrige periode, som Nasjonal transportplan – som går langt frem i tid.

Det er ikke avtalt nye samtaler med Venstre, Høyre og Frp om regjering. Trine Skei Grande sa tidligere i dag til VG at det er vanskelig å avgjøre om de skal gå inn i regjering før statsbudsjettet er lagt frem. Og det skjer om to uker.

Vurderte å bryte



KrF hadde lenge vurdert om de skulle bryte ut av forhandlingene dersom statsminister Erna Solberg (H) avklarte at hun vil ha en regjering med Frp. KrF har nemlig sagt at det er uaktuelt for dem å sitte i regjering med Frp.

Det har ikke Venstre.

Før forhandlingene sa Venstre-leder Trine Skei Grande følgende til VG om muligheten for at Venstre går i regjering med Frp:

– Vi hele tiden sagt er veldig lite sannsynlig og veldig vanskelig å få til. Vi har jobbet for å få til en blågrønn regjering, og det er derfor vi håper KrF vil være med videre i dag, sa Grande før møtet.