Kilder til VG: Venstre vurderer å bryte budsjettforhandlingene med regjeringen

Dersom Høyre og Frp ikke dropper sitt ultimatum om bensin- og dieselavgiften, kan Venstre og KrF komme til å trekke seg fra budsjettforhandlingene torsdag.

Sentrale kilder i de to sentrumspartiene opplyser til VG at torsdag kan bli en skjebnedag for statsminister Erna Solbergs statsbudsjett for 2017.

Venstres absolutte krav: Utslippene må ned

Torsdag morgen kommer Høyre og Frps finanspolitiske talspersoner Svein Flåtten og Hans Andreas Limi til å oversende et nytt utkast til enighet om statsbudsjettet til forhandlingspartnerne i KrF og Venstre.

Vil knuse Frps ultimatum



Da partene forlot hverandre tirsdag var det med klar beskjed fra Venstre om at de to regjeringspartiene må gi opp sitt ultimatum om den såkalte bilpakken.

Hvis ikke regjeringspartiene låser opp denne pakken og forhandler om den, ønsker sterke krefter i Venstres stortingsgruppe at partiet skal bryte forhandlingene.



Dersom Venstre bestemmer seg for å gjøre dette, vil KrF med all sannsynlighet gjøre det samme, får VG opplyst.

Regjeringens bilpakke består av et forslag om økning av bensin- og dieselavgiften med henholdsvis 15 og 35 øre, samt en kompensasjon for bilistene på rundt 500 millioner i reduserte bompenger og 350 millioner kroner i redusert årsavgift og økt pendlerfradrag.

Ingen hjelp hos Ap-Jonas: Avviser Venstres avgifts-krav

– Dette er så langt vi kan gå i dette budsjettet, sa statsministeren da hun la frem pakken sammen med finansminister Siv Jensen 30. september.

Høyre på gli?



Mens Frps finanspolitiske talsmann Hans Andreas Limi fredag understreket at pakken ligger fast, hadde hans kollega i Høyre Svein Flåtten en annen tilnærming:

– Her inne forhandler vi og prøver å finne løsninger, fremfor å kaste ultimatum og dekreter over bordet til hverandre, sa Flåtten.

Og ultimatumet fra regjeringen står kanskje ikke så sterkt som det har blitt kommunisert: Flere kilder i Høyre sier de kan være villige til å gi noen øre, men at det uansett ikke ville gjøre Venstre fornøyde.

Kan bli regjeringskrise



Skulle Venstre og KrF likevel fortsette forhandlingene inn mot helgen, så har de fire «samarbeidspartiene» frist frem til søndag klokken 18 med å bli enige om en budsjettavtale.. Dersom de ikke er enige innen da vil regjeringens og de to støttepartienes egne budsjettforslag bli sendt hver for seg til behandling i Stortinget.

Forhandlingene kan likevel pågå parallellelt med Stortingets behandling, men dersom partiene ikke kommer til enighet innen 2. desember, og KrF og Venstre ikke vil stemme for regjeringens budsjett subsidiært, vil Erna Solberg bli nødt til å stille kabinettsspørsmål og true med regjeringskrise.

Dersom ikke KrF eller Venstre velger å redde regjeringen da, vil Høyre/Frp-regjeringen og statsminister Solberg måtte gå av.