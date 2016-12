Kilder til VG: Slik prøvde Erna å redde budsjettet

For å finansiere Venstre og KrFs krav om et grønt skatteskifte foreslo Høyre og Frp å gjøre foreldrebetalingen i barnehager dyrere, ifølge VGs kilder.

Det skulle skje ved at de fire partiene skulle kutte i søskenmoderasjonen i barnehagene, foreslo Høyre og Frp til KrF og Venstre.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon, uavhengig om de går i barnehager med private eiere.

Fakta: Budsjettkrisen

* Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober. Forhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF startet onsdag 2. november.

* I finansdebatten mandag 5. desember blir rammene for de enkelte politikkområdene i statsbudsjettet for neste år lagt. Budsjettbalansen blir også avklart.

* 29. november meldte Venstres stortingsgruppe at de har besluttet å bryte forhandlingene med Høyre og Frp. Hovedgrunnen til bruddet er at regjeringspartiene ikke har møtt Venstres krav om tiltak for å redusere klimagassutslipp.

* Dagen etter brøt også KrF forhandlingene.

* Budsjettet kan berges om det får støtte fra KrF alene.

I over en måned har Høyre, Frp, KrF og Venstre kjempet om statsbudsjettet for neste år. De har ikke blitt enige, og denne uken har både KrF og Venstre brutt forhandlingene med regjeringen.

Grønn krise



Hovedproblemet er at statsminister Erna Solberg (H) etter fjorårets budsjettforhandlinger personlig lovet Venstre-leder Trine Skei Grande at årets budsjett skulle føre til betydelige kutt i klimagassutslippene ved hjelp av et grønt skatteskifte.

Innen fire døgn må Solberg få til en budsjettavtale, hvis ikke risikerer regjeringen hennes ikke å få flertall under Stortingets budsjettmøte mandag. I så fall er landet kastet ut i en regjeringskrise.

Forslaget dukket opp i det nest siste forhandlingsmøtet, da de fire partiene fikk behov for å frigjøre rundt 600 millioner kroner ekstra til tiltak som kan kutte klimagassutslipp allerede neste år. Regjeringen presenterte da en liste med kutt, som samlet beløp seg til rundt 1 milliard kroner og som sentrumspartiene skulle velge i.

Det var en lite fristende liste med en rekke upopulære kutt. Et annet var å kutte i gaveforsterkningsordningen, ifølge VGs kilder.

Ordningen med gaveforsterkning ble innført av Solberg-regjeringen i 2014. Ordningen går ut på at regjeringen gir ekstra penger til institusjoner i kulturlivet, på toppen av pengegaver som gis av private støttespillere, og er i 2017 foreslått å være på 51, 2 millioner kroner.

SUR KLIMADUO: Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide, her på vei ut fra Statsministerboligen bak Slottet i Oslo etter det siste forhandlingsmøtet mellom de fire partilederne på borgerlig side mandag kveld denne uken. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Fem milliarder



Og på det siste forhandlingsmøtet mandag denne uken, tok ikke regjeringspartiene frem kuttlisten lenger. Og derfor manglet det også rundt 600 millioner kroner til grønne tiltak, som Venstre veldig sterkt ønsket seg.

Venstre-leder Trine Skei Grande har selv sagt at hun var skuffet over at fremdriften i forhandlingene forsvant på dette møtet.

VG har snakket med en rekke kilder med innsikt i tilbudet de to sentrumspartiene mottok i sluttfasen av forhandlingene, som har pågått siden 2. november mellom de fire borgerlige partiene.

Etter det VG erfarer fikk Venstre og KrF flyttet på over fem milliarder kroner på utgiftssiden i det siste tilbudet som lå på bordet. Det er mer enn de klarte i 2013- og 2014-forhandlingene, men fortsatt mindre enn de fikk til i fjorårets budsjettforhandlinger.

Grønn pakke ble mindre



Av dette skal rundt 2,4 milliarder være en grønn pakke bestående av alt fra en større jernbanesatsing til en mengde små poster på budsjettet.

Denne pakken har imidlertid provosert Venstre kraftig. Årsaken er at på det nest siste møtet besto pakken av rundt 3 milliarder kroner, men på det siste møtet var beløpet et helt annet og lavere:

Da hadde regjeringspartiene fjernet 600 millioner i sitt «forbedrede» tilbud, opplyser VGs kilder.

I tillegg la regjeringspartiene også på bordet en pakke med økte avgifter på drøyt 250 millioner kroner, for å forsøke å komme Venstre og KrF i møte på deres krav om et grønt skatteskifte. Men denne pakken ble avvist av de to sentrumspartiene av to årsaker: Den var ikke rettet mot avgifter som vil gi betydelige klimagassreduksjoner og den besto ensidig av avgiftsøkninger – ingen lettelser, ifølge VGs kilder.

Etter det VG får opplyst bestod pakken i all hovedsak av reduserte satser for kjøregodtgjørelser for statens ansatte. Disse satsene er også veiledende for ansatte i private bedrifter.

Som VG tidligere har omtalt har de fire partiene over lengre tid jobbet med en pakke som skal føre til økt innblanding av biodrivstoff. Her var det siste tilbudet fra regjeringen at kravet til innblanding kunne økes til 12 prosent innen 2020, får VG opplyst.

Mer avgifts-trøbbel



Et annet sentralt tema i forhandlingene har vært Venstres ønske om å gjøre CO₂-avgiften flat og å øke den, slik VG tidligere har skrevet.

I de siste forhandlingene ble det splid mellom KrF og Venstre på dette spørsmålet, ifølge VGs kilder. KrF ønsker ikke å øke CO₂-avgiften for landbruket og fiskerinæringen, og de fire partiene klarte ikke å finne kompensasjoner som var gode nok til at KrF kunne gå med på denne avgiftsøkningen. Etter det VG forstår skal de fire ha diskutert en CO₂-avgift på rundt 450 kroner per tonn CO₂.