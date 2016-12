Kilder til VG: Høyre gjør endringer blant statsrådene

Også regjeringspartiet Høyre kommer til å gjøre endringer blant sine statsråder i dag. Det får VG vite fra kilder som kjenner prosessen.

Det betyr at de forhåndsvarslede utskiftningene i regjeringen i ettermiddag klokken 16, også omfatter mannskapet fra det største regjeringspartiet Høyre.

Også Aftenposten melder om regjerings-rokeringer i Høyre, men ingen medier har foreløpig fått bekreftet hvilke av Høyres statsråder som skiftes ut.

Ifølge TV 2 og kilder VG har snakket med, er det trolig én Høyre-statsråd som skal skiftes ut.

Fra før av er det kjent at Frp-statsrådene Anders Anundsen (justis) og Tord Lien (olje- og energi) går av tirsdag.

Dette ble meldt av flere medier søndag, og bekreftes av kilder tirsdag.

Erstattere for de to Frp-statsrådene blir statssekretær Per-Willy Amundsen som ny justis- og politiminister, mens mangeårig Os-ordfører Terje Søviknes debuterer i regjeringssystemet som ny olje- og energiminister.

Ønsket avløsning



Både Tord Lien og Anders Anundsen, som begge er fedre i barnefamilier, skal selv ha ønsket avløsing, av hensyn til familiene.

Lien skal være aktuell som ny regiondirektør for NHO i Trøndelag.

Det er andre gang statsminister Erna Solberg (H) gjør utskiftninger i regjeringslaget. For ett år siden forlot tre statsråder regjeringen.

Linda Hofstad Helleland (H) tok over som kulturminister etter Thorhild Widvey (H), Vidar Helgesen (H) som klima- og miljøminister etter Tine Sundtoft (H), Anniken Haugli (H) som arbeids- og sosialminister etter Robert Eriksson (Frp) og Jon Georg Dale (Frp) som landbruksminister etter Sylvi Listhaug (Frp).

Listhaug tok over som statsråd med ansvar for asyl- og innvandringsfeltet. Per Sandberg (Frp) tok over som fiskeriminister og Elisabeth Vik Aspaker (H) som Europaminister.

Årsskiftet regnes som siste anledning til å gjøre endringer på regjeringslaget før valgkampen og stortingsvalget 2017.