Kilder til VG: Ernas hemmelige avgifts-forhandlinger strandet

I all hemmelighet har statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) forsøkt å bli enige med Venstre og KrF om hvilke miljøavgifter som skal økes til neste år.

Under tre uker før statsbudsjettet for 2017 skal legges frem 6. oktober har de fire borgerlige partilederne slått fast at de ikke klarer å bli enige, opplyser kilder men innsikt i forhandlingene til VG.

– Jeg opplever at vi ikke er noe i nærheten av å finne en løsning på det grønne skiftet som statsministeren selv lovet at vi skulle få denne høsten. Jeg gir ikke opp, men nå ser det vanskelig ut. Det blir en krevende høst, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.

Tidligere denne uken sa Skei Grande til Aftenposten at hun hadde liten tro på at de kunne lykkes.

– Det er mest sannsynlig at det ikke blir noen enighet før budsjettet legges frem, sa Grande til avisen.

Etter det VG forstår skal et av stridstemaene være at Frp har krevd at bilistene skal ende opp med netto avgifts- og skattelette når ulike bilrelaterte avgifter går opp.

Skal øke avgifter



Solberg og Jensen inviterte Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide til å gjenoppta forhandlinger om det de kaller et «grønt skatteskifte» etter at regjeringen hadde gjennomført sin budsjettkonferanse.

Søndag 4. september hadde de fire etter det VG erfarer sitt første av to møter. Det fant sted på Statsministerens kontor, mens det andre møte var i Statsministerboligen bak Slottet i Oslo.

Dersom de fire partilederne hadde klart å komme til enighet før statsbudsjettet legges frem ville det gjøre forhandlingene om budsjettet til neste år betydelig lettere.

VGs kilder opplyser at det har blitt forhandlet om økninger i avgiftene på både Co2, bensin og diesel, mineraloljeavgift og hfk/pfk-gasser. Det er også forhandlet om hvilke lettelser som kan bli gitt i andre enden for å gjøre avgiftsskjerpelsene spiselige for Frp.

Ingen enighet



Men forhandlingene har altså ikke først frem. Og på spektakulær måte ble det siste forhandlingsmøte torpedert da Bellona-sjef Frederic Hauge midt under det andre forhandlingsmøtet kontaktet Venstre-leder Trine Skei Grande og slo full alarm om at oljeminister Tord Lien ville åpne Lofoten og Mørekysten for oljeselskapene.

Etter dette har det ikke blitt gjennomført flere møter, og de siste dagene har partene konkludert med at de ikke klarer å bli enige før statsbudsjettet legges frem, ifølge VGs kilder.

Det lyktes ikke VG å få en kommentar fra statsminister Erna Solberg lørdag ettermiddag.