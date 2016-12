Kan bli statsråd - her er noen av Amundsens Twitter-meldinger

NTB hevder at Frps Per-Willy Amundsen skal bli ny statsråd. Han er skeptisk til innvandring og klimaendringer.

NTB erfarer at han blir justis- og beredskapsminister etter Anders Anundsen.

Da blir han statsråd i Justis- og beredskapsdepartementet, sammen med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Fakta om Per-Willy Trudvang Amundsen * Per-Willy Trudvang Amundsen er født 21. januar 1971 i Harstad. * Tok siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole og har studert informasjonsbehandling ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. * Statssekretær for kommunalminister Jan Tore Sanner (Frp) i Erna Solbergs regjering og første vara på Stortinget. * Har tidligere vært stortingsrepresentant for Frp i Troms i to perioder. Ble i november enstemmig valgt som førstekandidat på lista til Troms Frp foran stortingsvalget 2017. * Satt i kommunal- og forvaltningskomiteen fra 2005 til 2011 og energi- og miljøkomiteen 2011-2013. (Kilde: Regjeringen, NTB)

Troms-mannen, som har markert seg som skeptiker i både klima- og innvandringsdebatten, har siden 2013 vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra Amundsen om at han skal være på vei over i statsrådposten i Justisdepartementet.

Han har heller ikke svart på VGs henvendelser. VG har ikke fått bekreftet at Amundsen skal ta over for Anundsen som justis- og beredskapsminister. VG vet derfor ikke om dette blir tilfellet.

Klimaendringsskeptiker

– Snart er det bare i lille Norge at debatten fremdeles styres av klimafundamentalistene i miljøorganisasjonene som for lov til å lansere det ene irrasjonelle «klimatiltaket» etter det andre, uten at noen sier de imot. Fornuften må tilbake i klimadebatten. Det vil Frp sørge for, sa Amundsen til VG i 2012.

Amundsen i 2012: Solen har skylden for klimaendringene

Venstre-leder Trine Skei Grande sammenlignet ham med den amerikanske republikanske politikeren Sarah Palin.

– Det er utrolig kunnskapsløst, sa hun til avisen.

Det siste året har Frp-mannen vært omtalt for sin støtte til forslaget om å slå sammen landets tre nordligste fylker Nordland, Troms og Finnmark. Dessuten har han vært sentral i utarbeidelsen av Frps forslag om å trappe opp investeringene i Forsvaret til to prosent av BNP innen 2024.

INNVANDRINGSKRITIKER: Som FrpPs innvandringspolitiske talsmann kom Amundsen med flere skarpe utspill på Twitter. (Skjermdump fra Twitter)

Lokallaget til Amundsen, Troms Frp, vedtok flere innstramningsforslag under sitt årsmøte i januar i år. Blant annet en opphevelse av Schengen-avtalen.

– En opphevelse vil medføre en annen grensekontroll, noe som vil gi oss bedre kontroll over mennesker som tar seg inn i landet, sa Amundsen til NRK.

Innvandringsskeptiker



Amundsen har også markert seg som motstander av at homofile skal få adoptere.

– Frp har alltid hatt en verdiholdning i bunnen som har skilt seg fra de andre partiene. Nå virker det som vi prøver å bli litt for like de andre partiene, sa Per-Willy Amundsen til VG i 2012.

Samme år hevdet han at politikere brukte klimaproblemet for å gjennomføre sosialistisk politikk, og erklærte seg som klimaskeptiker.

– Karl Marx er død, de trengte en erstatning. Klimafantastene har funnet et i CO2-teorien, sa han til VG.

To år tidligere var han partiets innvandringspolitiske talsmann, og var «lei av dumsnill hippiepolitikk», og mente at alle asylsøkere burde plasseres i lukket mottak. Bakgrunnen var bråk ved to ventemottak.

– Det provoserer meg at de klager over det tilbudet de får når de overhodet ikke skal være her i det hele tatt, sa han da om asylsøkerne til VG.

I 2010 mente han at innvandrere ikke skulle få kontantstøtte før de hadde bodd i Norge i ti år. Han har tatt til orde for å opprette norske asylmottak i Afrika, og foreslått å kutte støtten til Islamsk råd. I 2009 mente han at det var stor sannsynlighet for at Oslo ville ha muslimsk flertall i 2029 - om åtte år. Idag er det ifølge Statistisk Sentralbyrå 148.189 muslimer i hele Norge.