Justisministeren avviser midlertidig beredskapssenter

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier det er uaktuelt med et midlertidig beredskapssenter i Kongsvinger.

Det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud skal etter planen kunne tas i bruk høsten 2020. Etter massiv motstand fra naboer og deler av opposisjonen, frykter flere at det vil ta enda lengre tid.

I Hedmark har det blitt tatt til orde for at beredskapstroppen kan bruke Politiets utdanningssenter i Kongsvinger som midlertidig beredskapssenter.

En av dem er Tone Merete Sønsterud, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Hedmark.

UTÅLMODIG: Tone Merete Sønsterud i Arbeiderpartiet ønsker et midlertidig beredskapssenter på Kongsvinger inntil det planlagte på Taraldrud i Akershus er på plass. Foto: arbeiderpartiet

– Vi har sagt hele tiden at forholdene i Kongsvinger ligger til rette for et midlertidig beredskapssenter. Vi trenger en backup og har jobbet med dette lenge. Kongsvinger ligger nært Oslo og Gardermoen, og er lett tilgjengelig for alle etater, sier hun til VG.

Forslaget er foreløpig ikke tatt opp sentralt i Arbeiderpartiet.

– Helt uaktuelt



Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er krystallklar på at det ikke er behov for et midlertidig beredskapssenter.

– Taraldrud skal realiseres. Beredskapssenteret skal bygges der. Det er et særdeles godt planlagt og gjennomarbeidet prosjekt som skal være på plass om få år. Det er ingen behov for midlertidige løsninger, og det vil bare føre til ekstrakostnader. Arbeiderpartiet sender ut ulike signaler i dette spørsmålet og sår usikkerhet om etableringen av beredskapssenteret, slår han fast.

– Hvorfor er det ikke behov for en midlertidig løsning?

– Vi har en beredskapstropp med en lokalisering, og alle funksjonene fungerer. Poenget er å samlokalisere de nasjonale beredskapsressursene, sier han.

– Du har tidligere lagt vekt på at et beredskapssenter bør være på plass så raskt som mulig?

– Det er helt uaktuelt med Kongsvinger. Det er for langt unna. Personell i beredskapstroppen går i vanlig tjeneste i Oslo, sier Amundsen.

– Utrolig at det ikke er på plass



Sønsterud mener det ikke er ansvarlig å drøye med å få på plass et beredskapssenter.

– Jeg mener det er helt utrolig at vi ikke får et beredskapssenter på plass. Skal man i tillegg gjennom en rettssak, kan det ta lang tid. Da må man finne et alternativ til dette er over. Vi aksepterer vedtakene som er fattet, men peker på at vi trenger en midlertidig løsning, sier hun.

Sønsterud viser til at konflikten med naboene, i tillegg til at justisminister Per-Willy Amundsen har varslet at han vil ekspropriere Taraldrud-eiendommen – det vil si statlig overtagelse – kan forsinke prosessen ytterligere.

– Hvis det likevel viser seg at forholdene ikke ligger til rette for et beredskapssenter på Taraldrud, kan man snu seg rundt og se på et område der alt ligger klart. Med et beredskapssenter i Kongsvinger, vil det ikke være naboer, barn på skole og annet som kan forhindre det, sier hun.

VIL TILBY: Ordfører i Kongsvinger, Sjur Strand, mener et midlertidig beredskapssenter i Kongsvinger hadde passet bra. Foto: Kongsvinger kommune

Ordfører: – Ingen støyproblemer



Ordfører Sjur Strand (Ap) i Kongsvinger viser til at senteret knyttet til Politihøgskolen allerede blir benyttet av beredskapstroppen.

– Vi har et flott senter der det er bygd ut flere forskjellige fasiliteter. Området er ferdig regulert, og vi ønsker å bruke det til mer enn vi bruker det til i dag. Det hadde vært fint for oss å tilby det, sier han.

Ordføreren peker på at det har gått lang tid etter 22. juli, og at prosessen med å opprette et beredskapssenter til nå har gått sakte.

– Vi synes ikke det er riktig at beredskapstroppen skal få fasiliteter. Her er det i tillegg ingen støyproblemer i det hele tatt, sier Strand.